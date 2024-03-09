陳嵐舒旗下「小樂沐」變便宜了！1580元起輕鬆嚐到　春季新菜開箱

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新套餐菜單羅列以卡布里沙拉（Caprese salad）為概念開場，「番茄／絲綢乳酪／櫛瓜」此道菜收攏紅、白、綠三色，新鮮馬茲瑞拉起司柔軟的食感之中帶有櫛瓜鮮脆、羅勒香氣，些許巴薩米克醋提味，鮮爽且相當宜人。
還有「紅魽／大蔥／西班牙臘腸」，菜色包含薄切起紅魽魚，搭佐炙燒過後的豐原大蔥，褪去辛辣而保留原始的甜味，與西班牙臘腸（Chorizo）搭襯，看似簡單的設計，很適合佐杯清酒。
Raymond提到，這一季的新菜，他用上了許多法餐經典菜色中的各式元素，再加以重新包裝於各道菜色中，這些不朽傳奇元素來顯現當季食材的新鮮，吃起來卻更加覺得新穎突出。「竹筍／蕪菁／伊比利火腿」裡他就用了正值產季的烏殻綠竹筍，豪氣切大塊維持清脆，襯著用筍殼、蔬菜、白酒、橄欖油煨煮出的南法普羅旺斯經典醬汁，吃時配著上方伊比利火腿與各式香草，不但視覺與味覺，都能感受到春季萬物復甦的那股清新感。
主餐「牛菲力／胡蘿蔔／龍蒿」，除了一樣展現春季豔麗色彩，還注入搭佐牛肉最常見的經典醬汁Béarnaise Sauce，所謂的Béarnaise，其前身可說是我們吃班尼迪克蛋時常見的荷蘭醬（Hollandaise Sauce），材料包含蛋黃、奶油與白酒醋等，再加上紅蔥頭、茵陳蒿、胡椒後即為Béarnaise Sauce，這裡更特意強調打碎的龍蒿之比例，因此濃滑醬汁看來更青翠欲滴，與一旁在地小農「活力東勢」產的雙色胡蘿蔔形成對比。一口蘿蔔甜脆，再一口牛肉柔嫩，還有主廚於桌邊現淋上的紅酒醬汁，清新又交雜著濃郁，風味相當迷人。
另外，推出新活動的還有榮獲米其林餐盤推薦及擁有自家熟成室的台北花園大酒店PRIME ONE牛排館，於三月滿十周年，即日起至3月31日止，祭出十周年感恩回饋，凡兩人同行點用套餐，加碼贈價值1,480元綜合海鮮拼盤乙份，海鮮拼盤內含半隻波士頓龍蝦與鮑魚，經過炭烤鎖住海味，更加鮮美彈牙，呼朋引伴同歡慶，享受米其林餐盤推薦奢華盛宴。
PRIME ONE牛排館，為西區唯一五星級牛排館，除獲得米其林餐盤推薦外，更於2023年榮獲美旗林DPP金餐獎之最佳餐廳，店內擁有百萬元的熟成室。除了牛排，也提供嚴選豬排、羊排、海鮮等頂級主菜，單點980元+10%起，套餐1,980元+10%起，套餐包含：手工麵包、精緻冷熱前菜、湯品、主菜、配菜，最後還有桌邊服務甜點車。
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