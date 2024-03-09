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陳嵐舒旗下「小樂沐」變便宜了！1580元起輕鬆嚐到　春季新菜開箱

▲陳嵐舒旗下餐廳「Le Côté LM小樂沐」，推出可以「選配道數」自由對味的新方式，顧客平日中午可以最低餐價 1,580元起就能輕易嚐到，而本季新菜更是盡顯繽紛與春光明媚。（圖／記者葉盛耀攝）
▲陳嵐舒旗下餐廳「Le Côté LM小樂沐」，推出可以「選配道數」自由對味的新方式，顧客平日中午可以最低餐價 1,580元起就能輕易嚐到，而本季新菜更是盡顯繽紛與春光明媚。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

有「亞洲最佳女主廚」封號的陳嵐舒，旗下位於台中的餐廳「Le Côté LM小樂沐」，推出可以「選配道數」自由對味的新方式，讓顧客可於平日中午餐期以最低餐價 1,580元的小巧套餐，輕鬆入門嚐到，法餐Fine Dining不再高不可攀。而本季春季新菜色，由主廚方柏儼（Raymond Fang）以傳統菜色為底蘊，跳躍思考煎、煮、炒、炸、蒸、烤六種烹調手法，創作出的每道菜都能看見「春光明媚」。

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為了輕巧呈現細膩菜餚，小樂沐更重新調整菜單形式，拋開「表定」的道數框架，從冷熱前菜、海鮮到肉品主餐，讓顧客們自由「選配」道數，從最低價位1,580 +10%元小巧套餐，到遊歷風土的 2,980+10%元雙主餐組合，等於豐儉由人。Chef Raymond也提到，這樣的方式更貼合一開始開設小樂沐時「小餐館」的定位，大家來這裡吃飯可以更輕鬆。

新套餐菜單羅列以卡布里沙拉（Caprese salad）為概念開場，「番茄／絲綢乳酪／櫛瓜」此道菜收攏紅、白、綠三色，新鮮馬茲瑞拉起司柔軟的食感之中帶有櫛瓜鮮脆、羅勒香氣，些許巴薩米克醋提味，鮮爽且相當宜人。

▲收攏紅、白、綠三色的卡布里沙拉（Caprese salad），本身就是道傳統經典菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「番茄／絲綢乳酪／櫛瓜」收攏紅、白、綠三色的卡布里沙拉（Caprese salad）概念，本身就是道傳統經典菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
還有「紅魽／大蔥／西班牙臘腸」，菜色包含薄切起紅魽魚，搭佐炙燒過後的豐原大蔥，褪去辛辣而保留原始的甜味，與西班牙臘腸（Chorizo）搭襯，看似簡單的設計，很適合佐杯清酒。

▲以紅魽魚搭佐炙燒過後的豐原大蔥，風味香甜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「紅魽／大蔥／西班牙臘腸」以紅魽魚搭佐炙燒過後的豐原大蔥，風味香甜。（圖／記者葉盛耀攝）
Raymond提到，這一季的新菜，他用上了許多法餐經典菜色中的各式元素，再加以重新包裝於各道菜色中，這些不朽傳奇元素來顯現當季食材的新鮮，吃起來卻更加覺得新穎突出。「竹筍／蕪菁／伊比利火腿」裡他就用了正值產季的烏殻綠竹筍，豪氣切大塊維持清脆，襯著用筍殼、蔬菜、白酒、橄欖油煨煮出的南法普羅旺斯經典醬汁，吃時配著上方伊比利火腿與各式香草，不但視覺與味覺，都能感受到春季萬物復甦的那股清新感。

▲「竹筍／蕪菁／伊比利火腿」看起來好似熱鬧花園，吃得到當季竹筍的脆嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「竹筍／蕪菁／伊比利火腿」看起來好似熱鬧花園，吃得到當季竹筍的脆嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
主餐「牛菲力／胡蘿蔔／龍蒿」，除了一樣展現春季豔麗色彩，還注入搭佐牛肉最常見的經典醬汁Béarnaise Sauce，所謂的Béarnaise，其前身可說是我們吃班尼迪克蛋時常見的荷蘭醬（Hollandaise Sauce），材料包含蛋黃、奶油與白酒醋等，再加上紅蔥頭、茵陳蒿、胡椒後即為Béarnaise Sauce，這裡更特意強調打碎的龍蒿之比例，因此濃滑醬汁看來更青翠欲滴，與一旁在地小農「活力東勢」產的雙色胡蘿蔔形成對比。一口蘿蔔甜脆，再一口牛肉柔嫩，還有主廚於桌邊現淋上的紅酒醬汁，清新又交雜著濃郁，風味相當迷人。

▲外觀一樣繽紛的「牛菲力／胡蘿蔔／龍蒿」吃得到柔嫩牛肉，還有搭佐牛肉最常見的經典醬汁Béarnaise Sauce。（圖／記者葉盛耀攝）
▲外觀一樣繽紛的「牛菲力／胡蘿蔔／龍蒿」吃得到柔嫩牛肉，還有搭佐牛肉最常見的經典醬汁Béarnaise Sauce。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，推出新活動的還有榮獲米其林餐盤推薦及擁有自家熟成室的台北花園大酒店PRIME ONE牛排館，於三月滿十周年，即日起至3月31日止，祭出十周年感恩回饋，凡兩人同行點用套餐，加碼贈價值1,480元綜合海鮮拼盤乙份，海鮮拼盤內含半隻波士頓龍蝦與鮑魚，經過炭烤鎖住海味，更加鮮美彈牙，呼朋引伴同歡慶，享受米其林餐盤推薦奢華盛宴。

PRIME ONE牛排館，為西區唯一五星級牛排館，除獲得米其林餐盤推薦外，更於2023年榮獲美旗林DPP金餐獎之最佳餐廳，店內擁有百萬元的熟成室。除了牛排，也提供嚴選豬排、羊排、海鮮等頂級主菜，單點980元+10%起，套餐1,980元+10%起，套餐包含：手工麵包、精緻冷熱前菜、湯品、主菜、配菜，最後還有桌邊服務甜點車。

▲台北花園大酒店PRIME ONE牛排館歡慶十周年，兩人成行點套餐，加碼贈價值1,480元綜合海鮮拼盤乙份，拼盤含半隻波士頓龍蝦與鮑魚。（圖／台北花園提供）
▲台北花園大酒店PRIME ONE牛排館歡慶十周年，兩人成行點套餐，加碼贈價值1,480元綜合海鮮拼盤乙份，拼盤含半隻波士頓龍蝦與鮑魚。（圖／台北花園提供）
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