43歲黃湘怡閃婚英國籍男友 挺29周巨大孕肚公布寶寶性別
新加坡籍女歌手黃湘怡現年43歲，2011年與「金色三麥」小開葉學澤結婚，2人育有1子，因長時間分居而於2020年時離婚。去年她與大7歲的英國籍男友Jon結婚，隨即就傳出懷孕的好消息。昨（9）日黃湘怡在IG上挺著29周巨大孕肚公開孩子性別，對於新生命的到來感到十分開心。
記者張一笙／綜合報導
黃湘怡在IG上表示，自己在去年12月的時候就揭露肚子裡的寶寶是男生，她對於能成為這名男孩的媽媽感到十分自豪，更笑稱自己養的寵物也是公的。黃湘怡也驚訝地表示：「我無法想像我的肚子已經如此巨大了！」
黃湘怡婚後十分幸福，老公Jon也時時刻刻關心黃湘怡懷孕狀況，還幽默地在懷孕的每個時期，拿出不同水果做比較，從一開始最小的葡萄，接下來草莓，然後檸檬，一直到22週的西瓜，一點一滴地記錄孩子在肚子裡的成長過程。
Jon也嘗試過背著與孕肚同樣重的西瓜，來模擬在懷孕期間會碰到的這種難題，包含撿玩具、自己穿鞋及穿襪子、自己躺床及起床，最後還要跟家裡的寵物狗玩耍。在嘗試過一輪以後，Jon對著黃湘怡直呼：「我已經筋疲力竭！」黃湘怡也特別感謝老公給予的愛與關注，讓她在懷孕期間即使身材走樣，她老公仍也一直誇她很美。
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