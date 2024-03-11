20歲亮身份證！金色三麥請喝「啤酒20杯」　文華東方1180元起暢飲

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第一重：
2004年出生的民眾至金色三麥門市內用消費，免費招待20杯 350ml 精釀啤酒。
第二重：
20歲生日壽星該次預約訂位達 20 人，20 杯精釀啤酒杯杯升級500ml。
第三重：
不限出生年次，國曆 20 號生日的民眾來店內用消費，同樣招待 350ml 杯裝精釀啤酒乙杯。
喜愛品嘗調酒的民眾，則可以參考台北文華東方酒店「M.O. Bar」新活動，台北文華東方酒店近期舉辦多次邀請國際知名酒吧調酒師至「M.O. Bar」快閃分享調酒，此次再度邀請名列世界級餐飲評鑑《50 Best Discovery》推薦之酒吧快閃交流：於2021至2023年皆上榜亞洲50大酒吧百大名單、創立於2020年的韓國江南區知名酒吧Pine & Co，兩位主理人Du Ui Hong (Joe)與Beomsuk Park (Pat)將於3月16日(六) 快閃「M.O. Bar」，分享4 款為此次快閃設計的獨家調酒。
此外，「M.O. Bar」即日起亦推出全新一季以春日為主題的「春分時刻」暢飲時光，每日晚間5點至8點間可享逾20款特製調酒、精選紅白酒、啤酒與無酒精調酒之無限暢飲，每位一小時1,180元+10%，兩小時1,680元+10%，而每晚不間斷的現場音樂表演亦為賓客呈獻最精彩的微醺時光。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！