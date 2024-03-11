全家福袋下架不賣了！「堅持不降價原因」曝　內行認同：很正常

20歲亮身份證！金色三麥請喝「啤酒20杯」　文華東方1180元起暢飲

▲金色三麥因應創立20週年推出新活動，即日起至4月2日，2004年出生的民眾至金色三麥門市內用消費，免費招待20杯350ml精釀啤酒。（圖／金色三麥提供）
▲金色三麥因應創立20週年推出新活動，即日起至4月2日，2004年出生的民眾至金色三麥門市內用消費，免費招待20杯350ml精釀啤酒。（圖／金色三麥提供）

記者葉盛耀/綜合報導

金色三麥自2004年創立第一家門市起，全台已累計16間門市，並多次榮登網路口碑排行榜中的聲量常勝軍，現因應創立20週年推出新活動，號召所有和金色三麥同年誕生的20歲三麥人來店舉杯慶祝，即日起至4月2日，2004年出生的民眾至金色三麥門市內用消費，免費招待20杯350ml 精釀啤酒。

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金色三麥歷年都舉辦「尋找三麥人」活動，期間總訂位一位難求，如今活動又再度強勢回歸！金色三麥今年慶賀20歲，特別選定別具意義的「20」做為三麥人歡聚密碼，號召所有和金色三麥同年誕生的 20 歲三麥人來店舉杯慶祝，即日起至4月2日，將有三重優惠活動。

▲金色三麥今年20歲，號召所有和金色三麥同年誕生的 20 歲三麥人來店舉杯慶祝。（圖／金色三麥提供）
▲金色三麥今年20歲，號召所有和金色三麥同年誕生的 20 歲三麥人來店舉杯慶祝。（圖／金色三麥提供）
第一重：
2004年出生的民眾至金色三麥門市內用消費，免費招待20杯 350ml 精釀啤酒。

第二重：
20歲生日壽星該次預約訂位達 20 人，20 杯精釀啤酒杯杯升級500ml。

第三重：
不限出生年次，國曆 20 號生日的民眾來店內用消費，同樣招待 350ml 杯裝精釀啤酒乙杯。

喜愛品嘗調酒的民眾，則可以參考台北文華東方酒店「M.O. Bar」新活動，台北文華東方酒店近期舉辦多次邀請國際知名酒吧調酒師至「M.O. Bar」快閃分享調酒，此次再度邀請名列世界級餐飲評鑑《50 Best Discovery》推薦之酒吧快閃交流：於2021至2023年皆上榜亞洲50大酒吧百大名單、創立於2020年的韓國江南區知名酒吧Pine & Co，兩位主理人Du Ui Hong (Joe)與Beomsuk Park (Pat)將於3月16日(六) 快閃「M.O. Bar」，分享4 款為此次快閃設計的獨家調酒。

此外，「M.O. Bar」即日起亦推出全新一季以春日為主題的「春分時刻」暢飲時光，每日晚間5點至8點間可享逾20款特製調酒、精選紅白酒、啤酒與無酒精調酒之無限暢飲，每位一小時1,180元+10%，兩小時1,680元+10%，而每晚不間斷的現場音樂表演亦為賓客呈獻最精彩的微醺時光。

▲台北文華東方酒店「M.O. Bar」即日起亦推出全新一季以春日為主題的「春分時刻」暢飲時光，每日晚間5點至8點間可享逾20款特製調酒、精選紅白酒、啤酒與無酒精調酒之無限暢飲，每位一小時1,180元+10%，兩小時1,680元+10%。（圖／台北文華東方提供）
▲台北文華東方酒店「M.O. Bar」即日起亦推出全新一季以春日為主題的「春分時刻」暢飲時光，每日晚間5點至8點間可享逾20款特製調酒、精選紅白酒、啤酒與無酒精調酒之無限暢飲，每位一小時1,180元+10%，兩小時1,680元+10%。（圖／台北文華東方提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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