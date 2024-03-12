全台第一間凱悅渡假酒店在金山 「北台灣最美婚禮教堂」搶先曝光
台灣第一間凱悅品牌渡假酒店「新北金山凱悅渡假酒店Hyatt Regency Jinshan Resort」即將於2024年第三季登場，身為金山地區第一間國際品牌豪華酒店，除了奢美的客房、設施與餐廳之外，更需備有宴會場域空間，大型宴會廳、多功能會議室與室內大型婚禮教堂。今（12）日證婚教堂也搶先曝光，可容納200人超大空間，能望見陽明山山景也是一大特色，預計將成為北台灣最美教堂。另外，今年預計將開幕的溫泉酒店還有「晶泉丰旅」北投館，將規劃有94間客房、22間湯屋、3間SPA及兩間餐廳，預計今年8月開幕。
記者葉盛耀/綜合報導
新北金山凱悅渡假酒店Hyatt Regency Jinshan Resort」即將於2024年第三季登迎客，客房將有211間，為和洋禪風客房與套房，基礎房型就已達15坪的寬敞空間，可謂國際品牌酒店之最，每間客房更有獨立陽台與專屬泡湯池，酒店內另有大眾湯，兩種不同的風格設計、 140坪的超大空間分別位在兩個樓層，入住期間兩天都能感受獨特的泡湯氛圍。
酒店內還有1間全日餐廳、1間大廳酒吧、1間外賣商品櫃，與多元豐富的宴會空間，包含3間會議室、1間大型宴會廳與1座室內婚禮教堂。新北金山凱悅渡假酒店提到，因應現代人對於婚宴儀式的需求，酒店特別設計證婚教堂，有別於許多戶外教堂場地需跨出酒店空間，新北金山凱悅渡假酒店則是讓新人從證婚儀式到宴客，都能在室內完成，完全不用考量雨天備案。且教堂還可容納高達200位賓客觀禮，教堂後方的大片落地窗將陽明山綠意延伸至室內，未來可望成為北台灣最美的婚禮教堂場地。
金山過去被稱作金包里，堪稱物產豐饒、海鮮豐富，像是磺港漁港的漁獲，過去就經過陽明山跋山涉水送到台北販售，走出一條知名的魚路古道；另外像是金山蕃薯、跳石芋頭等，都是當地特別的物產。而新北金山凱悅渡假酒店提到，酒店內的全日餐廳將供應早餐、午餐與晚餐，以自助餐形式呈現，亦提供單點菜單。主廚匯集中西方料理精華，嚴選在地時令食材海鮮等，餐廳設計開放式廚房與烤爐，所以顧客之後將能近距離欣賞烤鴨片鴨秀。
除了新北金山凱悅渡假酒店，今年預計第三季開幕的還有隸屬晶華酒店集團旗下溫泉酒店品牌「晶泉丰旅」，繼宜蘭礁溪館之後，確定將於北投設立全新溫泉飯店，晶泉丰旅北投館規劃有94間客房、22間湯屋、3間SPA及兩間餐廳，預計今年8月開幕。