民進黨民主基金會董事拿掉羅致政 外交部：依章程獨立運作
財團法人台灣民主基金會日前公告董事會名單政黨代表，綠藍白的席次分別為5、4、1，引發外界議論，過程中甚至發生立法院長韓國瑜被擠出名單的「卡韓」爭議。不過，民主基金會官網已在昨晚更新，政黨席次變成4、4、1，民進黨被拿掉的1席確定為之前陷入深偽片爭議的前立委羅致政。外交部今（14）日回應表示，民主基金會有訂有組織章程，清楚規範董事會的組成人數，尊重該基金會的治理及獨立運作。
記者邱新博／台北報導
民主基金會將在3月改組，過往案例都是由立法院長兼任董事長，但現任立法院長韓國瑜已經上任月餘，卻遲遲未能接掌，進而引發藍營立委質疑綠營是否意圖卡韓。而依照目前民主基金會官網最新資訊，綠藍白的席次變成4、4、1，民進黨消失的1席，是之前陷入深偽片爭議的前立委羅致政。
對此，外交部發言人劉永健今天表示，臺灣民主基金會為一獨立運作的國家級基金會，訂有組織章程清楚規範董事會的組成、人數、政黨代表的比例、董事任期及董事長、執行長的遴聘方式等。
劉永健說，外交部尊重該基金會的董事會治理及獨立運作。有關其董事會組成與人選事，宜由該基金會對外說明，外交部沒有評論。