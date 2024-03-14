民代曝中捷吊臂意外、車廂亮槍驚人巧合　盧秀燕認了「都有責任」

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市議員陳淑華今（14）日指出，過去一年來，中捷從林志穎、林良泰、吳純金到顏邦傑，換了4個董事長、出了3次大包。包括去年5月興富發工地吊臂砸落造成1死13傷、8月外籍塗鴉客在尾軌區犯案、今年2月29日的男子公然亮槍事件。
陳淑華痛批，捷運高層人事動盪，直接影響中捷營運、基層員工士氣，幾起事件突顯市府及捷運公司對乘客安全的輕忽與不重視，投機心態是非常不當的。
市長盧秀燕認為，這事件中捷公司和捷運警察都有責任。現場人員應變和判斷力需要檢討，嫌犯走出車廂後應先留置、讓警方接手偵辦，「不該認為無害，就讓他自由行動，整個過程要從嚴而非從寬」。
市議員陳俞融說，去年公安意外發生在中午12點27分、這次亮槍意外是晚間7點22分，都是在駐站保全用餐時間、人力最單薄的時刻發生。她指出中捷人力一直不穩定。外包的保全人數一直減少，導致一有意外發生，駐站人員和保全無法立即搭配。「市長說要從嚴辦理，沒有人力可用，要如何從嚴？」
陳俞融說，中捷為了財務，將保全人數從48人降到41人，目前九張犛站和九德站共用一名保全，7月起四維和松竹、崇德和中清站也要共用駐站保全，前一站出事，等下一站的保全趕來處理，人早就跑了，難道要清潔人員學著拿盾牌對抗嗎？「這是不應該的！」中捷董事長顏邦傑答詢時表示，這次事件的連繫，是透過無線電和行控中心控管。