自家人轟市府無作為卸責 侯友宜：新北第一時間啟動關懷跟訪視
男嬰遭虐致死案，雙北市府成為眾矢之的，而國民黨議員陳炳甫昨日大動作召開記者會，痛批新北市社會局未積極處理，台北市社會局在新聞爆出後立刻提出改善計畫，新北市卻未檢討。對此新北市長侯友宜今（14）日受訪表示，新北第一時間接獲家屬尋求協助時，就同時啟動關懷跟訪視，不但提供物資與扶助金，也不斷地跟家屬保持關懷持續至今，強調本次事件除了非常傷痛外，新北會不斷強化社會安全網。
記者陳威叡／台北報導
對於同黨議員責難與砲轟，侯友宜指出，新北在第一個時間接獲家屬尋求協助的時候，就同時啟動關懷跟訪視，不但提供相對的物資與供扶助金，也不斷地跟家屬保持關懷，持續至今，所以新北對這一次的事件，除了非常傷痛外，也會去看整體的制度面，反思在制度面上有什麼可以檢討，所以對這個案子與制度，新北不斷地強化社會安全網、訪視次數增加、提高預警機制以及落實保母的督導跟管理。
對於蔣萬安今日親赴院會提出建議，侯友宜說，社會安全網一定是中央地方一起合作，這次社會安全網到底是哪一個環節出了問題，或是在執行面出了問題，都要不斷地去看待這問題以外，更要去把問題找出來，強化補實。
侯友宜說，關於新北部分，不斷地去看社工同仁在新北辛苦付出外，也去了解到底如何做可以更有效果，所以特別提出訪視次數、居家保母落實管理以及預警機制，這些都是精進作為，期盼更能夠更周全保護孩子。