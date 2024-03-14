總獎金達500萬！旺宏科學獎首度開放高中職組隊、5/20截止報名

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旺宏科學獎每年提供100個獎項，最大獎「旺宏獎」獎學金為48萬元，總獎金更高達500萬元，歷年頒發的獎學金累計約1億1000萬元。
旺宏教育基金會執行長張宜如表示，旺宏科學獎以往鼓勵學生個人的創意表現，但近年來隨著跨領域及團隊合作蔚為風潮，為讓更多同學能夠參與科學專案研究，也為了讓所有對專案研究具有重要貢獻者皆能具名，以落實研究倫理精神，因此經評審團審慎討論且經基金會董事會審議通過後，決定調整競賽規則，開放團隊組隊報名。
除了開放團隊報名參賽，入圍決賽獲獎隊伍的獎學金也由原就讀大學後撥付，改為競賽結束後一次撥付。優等獎以上獲獎團隊全隊成員皆可獲得5位科學獎召集委員聯名推薦函。
張宜如說，歷屆科學獎獲獎學生透過專案實作的淬鍊，加上推薦函的加持，許多同學在特殊選才等升學管道中更顯優勢。以近年為例，近7成獲獎學生即以特殊選才及繁星計畫進入心目中的理想頂尖大學或科系，更有同學申請至海外知名大學如美國哈佛及耶魯等就讀。
旺宏教育基金會表示，「第23屆旺宏科學獎新競賽辦法說明會」將於3月23日晚上8點，以線上會議方式舉行，由張宜如親自說明本屆科學獎調整的內容，現場並會開箱報名流程，歡迎有興趣參與本屆競賽的師生至旺宏教育基金會網站報名參加，競賽辦法相關資訊請至科學獎網站查詢。