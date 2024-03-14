要當選手後盾！綠委籲解決國手保險爭議　體育署允諾檢討

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蔡其昌表示，在失能險部分，因明台產險基於內部風險考量問題，無法足額承作保險，體育署將透過《國家代表隊培訓選手及隊職員因培訓或參賽致短期失能身心障礙或死亡發給慰問金辦法》裡面進行相關修正，對於職業運動員代表國家出賽，在「短期失能」方面，補足保險無法承作部分，由這個辦法來補足。
林宜瑾表示，她長期關注運動議題，這次亞洲盃男籃資格賽發生的問題，凸顯了職業選手參加國家隊比賽的集訓時程、歸化球員續約到保險有很多可以改進的地方。
林宜瑾認為，必須給選手最好的保障、當選手最好的後盾，不要讓選手發生意外後求助無門，當給予選手最好的保障後，選手才會更願意參加國家隊，為台灣、也為自己爭金奪銀敲銅。
莊瑞雄提及，保險已是長期的老問題，幾位委員都很努力，問題不外乎如何保障球員提供合約的保密性，及明確劃分選手參與國家隊的權利義務與保障。他期待，今天獲得最大共識後，後續能夠妥善解決，下禮拜他也會邀集各方就團體協約的簽署來繼續努力。
莊瑞雄表示，球員保險、參與國家隊的權利義務、國家隊組訓、國際賽分級制度，都跟團體協約的簽訂脫離不了關係，他會持續要求體育署比照職棒與棒協的模式，協助協會與工會盡速簽訂團體協約，加以落實國際賽更明確合理的分級制度，從根本上解決國家隊長期的組訓問題。