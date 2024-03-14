河北燕郊民宅爆炸！央視記者採訪也受阻　評論酸：新質維穩力

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事故原因初步判斷是燃氣洩漏，但尚未最終確認。事發後，三河市應急管理局出面封鎖了附近道路，周圍小區的燃氣也被切斷。
在發生爆炸事件後，許多現場影片在網路上流傳，其中經過《路透社》核實確認的一支影片顯示，爆炸發生時，當地正處於交通繁忙的時間點，爆炸的衝擊波和灰塵衝上街道，路過的司機急停並下車躲避；有行人從煙塵中跑出，但仍被爆炸的建築碎片擊倒在地。
中國《每日經濟新聞》在事發隔日凌晨發布的報導中指出，在事發後5個小時，鎮上仍瀰漫著燒焦味。
報導指出，燕郊是河北省三河市下轄的一個鎮，不是容易引人注意的地區，在網路上搜尋，大多是燕郊如何與北京通州融合，取得高度發展。但在爆炸事件發生後，中國官媒罕見大篇幅報導了這起事件，就連央視記者也到現場進行報導。
前鳳凰網「十大最有影響力名博」之一、旅美中國時事評論人士蔡慎坤向《自由亞洲電台》分析指出，如果是燃氣洩漏所導致的爆炸，正顯示出中國房屋建設方面存在的漏洞，「中國過去這麼多年在建設高樓大廈的過程中，管道燃氣方面的隱患是非常多的，這包括管道本身的問題，還有企業標準的問題，因為不同企業標準不同、操作流程不同，也會導致問題，還有就是偷工減料。」
蔡慎坤指出，現在這些房屋中存在的安全隱患就是過去監管不嚴造成，這造就房地產開發商為了降低成本，減少投入，不會用最好的東西，都是能糊弄就糊弄，但最終這些都會出問題。
另外，由於在這起爆炸事件的報導過程中，就連中國央視的記者也深入現場，透過連線進行現場報導。但從現場報導的影片中，可以看到央視記者被多名不明身份黑衣人的阻撓，央視攝影的鏡頭也被擋住，在央視直播室的主持人臉上也顯出尷尬的神色。
中國記協在週三晚間對此特地公開發文說，對重大的公共安全事故記者應該進行採訪，並不是添亂。
蔡慎坤大酸，「兩會期間他們大喊新質生產力，還有一個什麼新質戰鬥力，我就概括了一下，套用現在新的詞彙，這叫新質爆炸力；對央視女記者維穩，這叫新質維穩力。」