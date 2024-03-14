因病被困「鐵肺」逾70年！勤學不輟還當上律師　美傳奇勵志男逝世

河北燕郊民宅爆炸！央視記者採訪也受阻　評論酸：新質維穩力

▲中國河北燕郊13日上午發生一起爆炸事故，一棟大樓瞬間坍塌。(圖／翻攝自南方周末微博)
▲中國河北燕郊13日上午發生一起爆炸事故，一棟大樓瞬間坍塌。(圖／翻攝自南方周末微博)

國際中心徐筱晴／綜合報導

比鄰北京的河北燕郊鎮在3月13日發生一起民宅爆炸事件，目前已知有7人死亡27人受傷。中國官媒罕見大篇幅報導了這起事件，就連央視記者也到現場進行報導，沒想到卻被當地警察與相關人員阻擋。由於事情發生在中國兩會之後，時機敏感，有評論大酸，這個叫做「新質爆炸力」；對央視女記者維穩，這叫「新質維穩力」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《自由亞洲電台》報導，中國河北省三河市燕郊小張各莊村一家餐飲店，13日早上發生爆炸意外，其所在的四層樓建築已經倒塌，附近受到波及的建築也出現了傾斜的情況。事故發生地點位於交通要道，去北京的上班族公車會經過此地。

事故原因初步判斷是燃氣洩漏，但尚未最終確認。事發後，三河市應急管理局出面封鎖了附近道路，周圍小區的燃氣也被切斷。

在發生爆炸事件後，許多現場影片在網路上流傳，其中經過《路透社》核實確認的一支影片顯示，爆炸發生時，當地正處於交通繁忙的時間點，爆炸的衝擊波和灰塵衝上街道，路過的司機急停並下車躲避；有行人從煙塵中跑出，但仍被爆炸的建築碎片擊倒在地。

中國《每日經濟新聞》在事發隔日凌晨發布的報導中指出，在事發後5個小時，鎮上仍瀰漫著燒焦味。

報導指出，燕郊是河北省三河市下轄的一個鎮，不是容易引人注意的地區，在網路上搜尋，大多是燕郊如何與北京通州融合，取得高度發展。但在爆炸事件發生後，中國官媒罕見大篇幅報導了這起事件，就連央視記者也到現場進行報導。

前鳳凰網「十大最有影響力名博」之一、旅美中國時事評論人士蔡慎坤向《自由亞洲電台》分析指出，如果是燃氣洩漏所導致的爆炸，正顯示出中國房屋建設方面存在的漏洞，「中國過去這麼多年在建設高樓大廈的過程中，管道燃氣方面的隱患是非常多的，這包括管道本身的問題，還有企業標準的問題，因為不同企業標準不同、操作流程不同，也會導致問題，還有就是偷工減料。」

蔡慎坤指出，現在這些房屋中存在的安全隱患就是過去監管不嚴造成，這造就房地產開發商為了降低成本，減少投入，不會用最好的東西，都是能糊弄就糊弄，但最終這些都會出問題。

另外，由於在這起爆炸事件的報導過程中，就連中國央視的記者也深入現場，透過連線進行現場報導。但從現場報導的影片中，可以看到央視記者被多名不明身份黑衣人的阻撓，央視攝影的鏡頭也被擋住，在央視直播室的主持人臉上也顯出尷尬的神色。

中國記協在週三晚間對此特地公開發文說，對重大的公共安全事故記者應該進行採訪，並不是添亂。

蔡慎坤大酸，「兩會期間他們大喊新質生產力，還有一個什麼新質戰鬥力，我就概括了一下，套用現在新的詞彙，這叫新質爆炸力；對央視女記者維穩，這叫新質維穩力。」


河北餐廳突然爆炸！大樓炸到「剩框架」如廢墟　已知釀1死22傷

央視記者採訪河北爆炸也受阻！中國記協不忍了：通稿能代替報導嗎

《周處除三害》中國爆紅　BBC：審查制度已久、觀眾渴望選擇權

誰泡的茶！習近平喝茶後突「皺眉抿嘴」　古怪神情成焦點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞