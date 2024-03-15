華碩 ZenFone 11 Ultra 重回大螢幕 AI升級加入5大新功能
華碩5G旗艦手機Zenfone 11 Ultra登場，採用Snapdragon 8Gen 3處理器，升級6.78吋LTPO AMOLED螢幕，螢幕更新率最高144Hz ，拍照的部分，使用5000萬畫素主鏡頭配備專業六軸防手震Hybrid雲台3.0、新搭載三倍光學長焦鏡頭、AI人像錄影及RGBW高感光廣角夜自拍。Zenfone 11 Ultra強化AI能力，加入更AI搜尋助手、AI即時通話口譯與AI錄音筆記，3月15日中午12點開賣，售價2萬9990元起。
記者周淑萍/綜合報導
Zenfone 11 Ultra升級三鏡頭模組，包含5000萬畫素主鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭與3200萬畫素長焦鏡頭，提供30倍超清晰變焦，加上AI防手震、AI圖像優化、AI人像錄影即時辨別主體，呈現自然景深。
3200萬畫素前鏡頭採用RGBW感光元件，更升級90度廣角鏡頭，多人同框自拍成像立體明亮。光軌攝影新增煙火模式，車軌、光繪、人流可完全手持拍攝，免腳架也能拍出絕美影像。
Zenfone 11 Ultra打造多項AI功能，但部分功能不會立即開通，將於後續軟體更新後才可使用。
AI搜尋助手：離線查找手機內所需圖片或App
AI即時通話口譯：可在通話中雙向翻譯，讓語言不再是隔閡
AI錄音筆記：將語音即時轉錄為文字，還可自動摘要
AI語音降噪：確保優異的通話品質
AI智慧桌布：一鍵生成個人風格桌布
延續Zenfone系列配置5500mAh，電池續航高達26.4小時，並支援65W快充及15W無線充電。IP68防塵防水，戶外使用無負擔；6.78吋AMOLED窄邊框螢幕佔比94%，峰值亮度高達2500尼特，配備增大25.2%的雙立體聲喇叭。