快訊／韓韶禧認愛柳俊烈！公開交往時間、向惠利道歉　否認當小三

日本歌手Reol「2歲半就會念心經」！身高145不自卑：我能撐起舞台

▲日本歌手Reol首度來台開唱，受訪透露不因身高145公分感到自卑，同時分享台灣算命師神準的故事。（圖／大鴻藝術BIG ART）
▲日本歌手Reol首度來台開唱，受訪透露不因身高145公分感到自卑，同時分享台灣算命師神準的故事。（圖／大鴻藝術BIG ART）

記者陳雅蘭／新北報導

日本創作歌手Reol首度來台，今（16）日晚間在新莊Zepp New Taipei舉辦《Reol ASIA TOUR "UNBOX" in TAIPEI》演唱會，她演出前接受訪問，聊到2歲半就會念心經、大讚台灣算命師神準，也透露身高145公分過往帶來的困擾，但現在的Reol並不在意高矮胖瘦，只希望自己能專注於唱歌，再用歌聲反饋歌迷的支持，以及能鼓勵大家產生自信即可。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Reol有語言天賦，也很喜歡學各國語言。（圖／大鴻藝術BIG ART）
▲Reol有語言天賦，也很喜歡學各國語言。（圖／大鴻藝術BIG ART）
Reol是日本創作歌手，2012年在影音平台跟YouTube上傳創作歌曲與翻唱影片發跡，直到2014年跟「Victor娛樂」簽約，陸續發行多首作品，包含《極彩色》、《LUVORATORRRRRY!》、《結局》等。

Reol對語言很感興趣，近期剛結束中國巡演的她，藉此學了不中文，包含講了「你的電話號碼是多少」、以及用「冰」、「熱」等詞彙去點餐，「用學到的詞跟當地人溝通，他們的反應很好，說我很標準，我就很有成就感。我下一站要去首爾開唱，也有在記一些韓文」。而這趟初訪台，Reol特別記起「你好」、「今天怎麼樣」等詞，逢人就親切問候。

她提到昨晚有去逛夜市，找歲命詢問工作，Reol覺得老師點出自己的習慣與想法，表示「很準」，對方也給予改變髮型的建議，如果把額頭露出來，會有效改善工作運勢。

Reol曾在節目上透露會背誦心經，她今解釋非刻意去記，因為奶奶是虔誠的佛教，所以她1、2歲時對於奶奶念經的模樣印象深刻，自己也在那時候學會，亦認為心經與歌曲相似，所以曾把部分經文加入作品中；而她會喜歡學語音，大部分原因也與心經有關。

Reol之前去知名YouTube頻道《THE FIRST TAKE》錄製〈第六感〉前，特別表示「無論活到幾歲，都會永遠保持挑戰的精神」，她解釋沒有碰到挫折，只是因為夢想起步的晚，Reol表示：「算是人生比較大的轉折，我17歲的時候父親去世，因為家庭生計都是倚靠父親，17歲剛好是我高中畢業決定升學與出入的時候，但因為父親的事，我不敢跟媽媽說我想做音樂，所以我當時無法實現朝向音樂製作的路去走，只能在影音平台上傳創作，那是我當時唯一的出入。」

除了好歌喉，身高145公分也是Reol的特色，她表示學生時期對此感到焦慮，跟人說話時也無法判斷對方的態度好壞，有時就會產生被鄙視的誤會，Reol才決定要當歌手、創作許多與此相關的歌，「雖然我矮，但我是可以撐起舞台的！但不只身高，很多人也都會有高矮胖瘦的問題，每個人都有不同於別人的地方，所以希望我創作的歌曲，可以帶給有相同困擾的人一點點力量」，同時藉由作品讓大家自我認同、更有自信。

訪問最後，Reol也跟台灣粉絲喊話：「我活動至今10年了，這是我第一次來到台灣，很開心能以表演的形式來跟大家見面，我私下都沒來過，第一次能藉由表演來體驗台灣風情，是很棒的機會，我也覺得來到一個土地、初次與當地人見面，第二次來再見面的話，跟初見面的人就會產生特別的情誼，希望透過這次機會，能好好回饋粉絲的心意。」

▲Reol兩歲半就會唸心經。（圖／大鴻藝術BIG ART）
▲Reol兩歲半就會唸心經。（圖／大鴻藝術BIG ART）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

獨家／KAT-TUN龜梨和也「4月中」來台灣　宣傳電影《怪物樵夫》

高雄拼盤演唱會GOLDEN WAVE票價出爐！最貴7880元　3月16日開搶

BTS V當兵好忙！跟成龍打功夫　拍新歌《FRI(END)S》MV被車撞破頭

韓國粉絲來台灣追星日本帥哥！Sexy Zone中島健人送完美身材道謝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞