日本歌手Reol「2歲半就會念心經」！身高145不自卑：我能撐起舞台

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Reol對語言很感興趣，近期剛結束中國巡演的她，藉此學了不中文，包含講了「你的電話號碼是多少」、以及用「冰」、「熱」等詞彙去點餐，「用學到的詞跟當地人溝通，他們的反應很好，說我很標準，我就很有成就感。我下一站要去首爾開唱，也有在記一些韓文」。而這趟初訪台，Reol特別記起「你好」、「今天怎麼樣」等詞，逢人就親切問候。
她提到昨晚有去逛夜市，找歲命詢問工作，Reol覺得老師點出自己的習慣與想法，表示「很準」，對方也給予改變髮型的建議，如果把額頭露出來，會有效改善工作運勢。
Reol曾在節目上透露會背誦心經，她今解釋非刻意去記，因為奶奶是虔誠的佛教，所以她1、2歲時對於奶奶念經的模樣印象深刻，自己也在那時候學會，亦認為心經與歌曲相似，所以曾把部分經文加入作品中；而她會喜歡學語音，大部分原因也與心經有關。
Reol之前去知名YouTube頻道《THE FIRST TAKE》錄製〈第六感〉前，特別表示「無論活到幾歲，都會永遠保持挑戰的精神」，她解釋沒有碰到挫折，只是因為夢想起步的晚，Reol表示：「算是人生比較大的轉折，我17歲的時候父親去世，因為家庭生計都是倚靠父親，17歲剛好是我高中畢業決定升學與出入的時候，但因為父親的事，我不敢跟媽媽說我想做音樂，所以我當時無法實現朝向音樂製作的路去走，只能在影音平台上傳創作，那是我當時唯一的出入。」
除了好歌喉，身高145公分也是Reol的特色，她表示學生時期對此感到焦慮，跟人說話時也無法判斷對方的態度好壞，有時就會產生被鄙視的誤會，Reol才決定要當歌手、創作許多與此相關的歌，「雖然我矮，但我是可以撐起舞台的！但不只身高，很多人也都會有高矮胖瘦的問題，每個人都有不同於別人的地方，所以希望我創作的歌曲，可以帶給有相同困擾的人一點點力量」，同時藉由作品讓大家自我認同、更有自信。
訪問最後，Reol也跟台灣粉絲喊話：「我活動至今10年了，這是我第一次來到台灣，很開心能以表演的形式來跟大家見面，我私下都沒來過，第一次能藉由表演來體驗台灣風情，是很棒的機會，我也覺得來到一個土地、初次與當地人見面，第二次來再見面的話，跟初見面的人就會產生特別的情誼，希望透過這次機會，能好好回饋粉絲的心意。」
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