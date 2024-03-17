宛宛兒露「兩層胸」推超俗新歌！見過游否希 笑稱：我不予置評
藝人宛宛兒日前推出新歌〈愛我這款俗〉，今（17）日出席新歌Ｘ披薩聯名記者會，只見她身穿一襲超辣露胸裝，自嘲墊了兩層才敢露出來給大家看，並分享新歌製作的辛苦過程，覺得歡樂又好玩。談到游否希「一番賞」詐騙爭議，宛宛兒表示，僅在工作場合上見過對方幾次面，對於游否希的第一印象，竟笑稱：「我不予置評！」
記者詹鎰睿／台北報導
宛宛兒透露新歌〈愛我這款俗〉是饒舌歌手潤少幫她製作的，她笑說，是有次聽到對方的作品後主動私訊，「可以幫我寫歌嗎？」沒想到潤少竟一口氣答應邀約才促成這首單曲，完美符合她越台、越俗的風格，整個製作過程，包含錄音，她都覺得很歡樂很有趣。
同樣網紅出身的宛宛兒，被問到是否認識游否希，她則表示，有在節目上碰過幾次面，但彼此完全沒有合作過，至於對方的印象如何？宛宛兒說不出來，隨後笑稱「我不予置評！」但對於一番賞，宛宛兒雖然有玩過，但她認為實在太難，很怕自己被騙，「別輕易嘗試不懂的東西。」
宛宛兒強調，包含股票、投資、貨幣等等，只要是自己不懂的東西，她一律不碰。但談到房地產，宛宛兒自爆今年有意在台中北屯買一棟透天厝，目前手上有一棟房子和一棟預售屋，一個月房貸大約7萬元，但住了4年覺得舊家空間實在太小，正在找尋適合的房子中，並鼓勵大家先買房，「有一點存款的話，先買房比較好 ，不管買小買大，生活都會越來越好，先求有再求好。」
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