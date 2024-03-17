宛宛兒助理月薪35K徵到人了！小鮮肉「擊敗前科犯」 面試還被A錢
知名網紅宛宛兒，在今年2月開出月薪35000元的助理職缺，引發網路討論，今（17）日她出席新歌聯名披薩記者會時，證實已經徵到人了，而且還是從上百則私訊之中脫穎而出的小鮮肉，目前一切都還滿意。有趣的是，宛宛兒透露，不僅遇到一位有「偷竊」前科的人來應徵，更被一位前來面試的人A走30元，讓她感嘆「各式各樣的人都有耶！」
記者詹鎰睿／台北報導
面對網友攻擊「月開35K徵助理」一事，宛宛兒不太在意，並認為網友們沒有實際去了解這份工作，才會去批評她，「 還好啦！我講怎樣，他們都會有話說啊！」不太需要做解釋。至於現在找到人了嗎？宛宛兒大笑地指著媒體後面，「已經找到了啊，就在你們後面！」是一位長相俊秀的帥氣小鮮肉。
宛宛兒接著說，其實她從2月開始徵到現在，已經收到上百則訊息，滑都滑不完，這位小鮮肉算是脫穎而出的人，目前團隊一共有4位員工，宛宛兒則說目前已經夠了，暫時就先這樣，如果真的忙不過來再徵就好。有趣的是，宛宛兒還分享，曾遇到一位應徵者，非常誠實地說自己擁有「偷竊」前科，讓她嚇到急忙婉拒。
此外，還有一位前來面試的應徵者，「我請他過來的時候，買一瓶20元的礦泉水，我拿50元給他，竟然沒有找我30元耶！」直指對方收到錢後，頭也不回直接離開，讓她非常在意，「面試都敢A錢了，到時候進來，那不是什麼都想A了嗎？」認為徵人不難，但要找到合適的，還比較困難。
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