麥當勞「最矛盾食物」是它！老饕都懂：7分鐘內要吃完　官方認了

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「覺得滿難吃的....還是吃熱的吧」、「麥當勞薯條真的怪尷尬的，熱的時候業界最頂，冷的時候送我吃我都不要」、「記得麥當勞自己也說薯條最佳賞味期是7分鐘，所以冷掉難吃很正常吧」、「冷掉軟軟的還行，但是那種過超久乾乾的真的完全不行」、「冷掉超難吃，根本難以下嚥」、「麥當勞薯條冷掉之後，完全難以想像熱熱時候的美味，反差超級大」。
麥當勞薯條「最佳賞味期是7分鐘」！官網介紹內容曝光
事實上，根據麥當勞季報官網，就曾經在2018年特別介紹薯條的身世，「麥當勞薯條是自美國西北部的優質品種馬鈴薯，整顆去皮後直接切條製作而成，麥當勞薯條在餐廳炸製完成之後，設定起鍋後7分鐘最佳賞味時間，環環相扣的每個流程，都以提供消費者最美味、安心的薯條，為最高指導原則」。
因此大家如果有去麥當勞臨櫃看到備餐人員在忙碌時，會發現他們薯條並不會一口氣炸一座山起來放，而是會根據現場客人的數量，分批次炸薯條再起鍋，為的就是要保持薯條的新鮮程度，精準的掌控出餐節奏，並且遵守薯條炸出來7分鐘內就要給客人享用，員工的相互配合可以說是非常厲害。
麥當勞薯條「冷掉沒關係」！起死回生2招實測真的有效
然而既然大家不喜歡吃冷掉的麥當勞薯條，那麼怎麼樣才能夠拯救它呢？網路上流傳的兩種方法，都有不少人嘗試過並且成功，其一就是利用麥當勞的紙袋把冷掉的薯條裝進去，接著使用吹風機開始密封加熱，這樣加入過後的薯條被稱可以恢復至少70%至80%的口感，在近年有不少人都實測成功。
另外則是使用「平底鍋乾炒一下」，也能夠恢復麥當勞薯條的口感，日本男星瀬戸弘司也曾拍攝YouTube影片，表示因為點了太多套餐，沒想到薯條吃太慢放太久變得又冷又軟，結果弟弟拿去廚房用平底鍋炒過之後，又變回好吃的口感，影片吸引超過200多萬人觀看學習，當時也引起不少討論。如果未來吃麥當勞薯條又冷掉時，不妨試試看這兩大方法，你的薯條也許就會起死回生囉！