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壽司郎Gawr Gura聯名「最後一波」今開搶！是古拉鮭魚壽司小被被

▲台灣壽司郎聯名hololive全球最強VTuber鯊鯊Gawr Gura（噶嗚・古拉），週邊商品全台搶翻天、還驚動海外蝦民！今開搶最後一波滿額贈，是超萌古拉鮭魚壽司小被被造型貼紙。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣壽司郎聯名hololive全球最強VTuber鯊鯊Gawr Gura（噶嗚・古拉），週邊商品全台搶翻天、還驚動海外蝦民！今開搶最後一波滿額贈，是超萌古拉鮭魚壽司小被被造型貼紙。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣壽司郎今年攜手hololive全球最強 VTuber 鯊鯊 Gawr Gura（噶嗚・古拉），推出一系列聯名週邊商品不只全台搶翻天、連海外蝦民也超關注！今（18）日即將開搶「最後一波」滿額贈，是「壽司郎 x Gawr Gura 貼紙」，超萌古拉鮭魚壽司小被被造型，消費滿 800 元再按讚粉專就能免費獲得，全台限量 30000 張，一定要手刀去搶的吧。

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「壽司郎x hololive x 一卡通」的超強魅力好驚人！一卡通負責人透露，這次的聯名Gura壽司小被被造型卡，採限時不限量預購，目前已經締造一卡通造型卡有史以來賣得最好的紀錄，也是壽司郎與一卡通本社行銷計劃史上最高銷量！提醒蝦民們，「hololive production Gawr Gura 壽司小被被造型一卡通」預購至3月24日為止，並同步開放台、港、澳地區購買喔。

▲Gawr Gura 四款壽司小被被造型一卡通實體巨可愛，分別有鮭魚款、鮪魚款、蝦蝦款、玉子燒款4種造型。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超萌壽司小被被造型「壽司郎 x hololive x 一卡通」，分別有鮭魚款、鮪魚款、蝦蝦款、玉子燒款4款，目前已締造有史以來賣最好的銷量。（圖／記者蕭涵云攝）
而台灣壽司郎門市可搶購的聯名商品，繼在日本網路二手交易平台「Mercari」標出最貴黃牛價 12000 日圓的「壽司郎 x Gawr Gura 壓克力立牌」、僅 10% 機率抽到隱藏版燙金 SSR 簽名款的「壽司郎 x Gawr Gura 冷水瓶」。今3月18日開搶最後一波聯名商品「壽司郎 x Gawr Gura 聯名款貼紙」，今起於全台壽司郎店內單筆消費滿 800 元，並於官方粉專按讚， 就能獲得「壽司郎 x Gawr Gura 聯名款貼紙」乙張。全台限量 30000 張，可累贈、數量有限送完為止。

▲2024強大聯名「壽司郎x hololive x 一卡通」8款週邊商品開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣壽司郎2024超狂聯名，全球最強 VTuber 鯊鯊 Gawr Gura（噶嗚・古拉）8款週邊商品，壓克力立牌、冷水瓶超搶手。（圖／記者蕭涵云攝）
蝦民們都有發現吧！「壽司郎 x Gawr Gura 聯名款貼紙」可是聯名款造型一卡通的翻版，是超萌的Q版古拉鮭魚壽司小被被模樣，還沒拿到預購的一卡通前，先蒐集貼紙才是王道啊，再錯過這款，這次的超狂聯名可就正式結束囉。

▲今起開搶的「壽司郎 x Gawr Gura 聯名款貼紙」，可是「壽司郎 x hololive x 一卡通」超萌的Q版古拉鮭魚壽司小被被翻版。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今起開搶的「壽司郎 x Gawr Gura 聯名款貼紙」，可是「壽司郎 x hololive x 一卡通」超萌的Q版古拉鮭魚壽司小被被翻版。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，同樣來自日本的迴轉壽司藏壽司，3月全新開吃「春食花宴」，新菜「香檸漬鮭魚、醃漬大生鮮蝦」都只要銅板價40元；還有饕客最愛的「辣蘿蔔泥白子軍艦」。聯名商品則有最新加碼限定款「三麗鷗家族櫻花手提袋」，當日單筆消費 1200 元以上並完成指定社群任務，就能獲得「三麗鷗家族 櫻花手提袋」乙個，全台限量16800份，售完為止。

▲台灣限定！藏壽司X三麗鷗13款扭蛋，1月19日開搶。（圖／藏壽司提供）
▲台灣限定！藏壽司X三麗鷗聯名扭蛋與週邊商品，話題十足。（圖／藏壽司提供）

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