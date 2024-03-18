壽司郎Gawr Gura聯名「最後一波」今開搶！是古拉鮭魚壽司小被被
台灣壽司郎今年攜手hololive全球最強 VTuber 鯊鯊 Gawr Gura（噶嗚・古拉），推出一系列聯名週邊商品不只全台搶翻天、連海外蝦民也超關注！今（18）日即將開搶「最後一波」滿額贈，是「壽司郎 x Gawr Gura 貼紙」，超萌古拉鮭魚壽司小被被造型，消費滿 800 元再按讚粉專就能免費獲得，全台限量 30000 張，一定要手刀去搶的吧。
記者蕭涵云/綜合報導
「壽司郎x hololive x 一卡通」的超強魅力好驚人！一卡通負責人透露，這次的聯名Gura壽司小被被造型卡，採限時不限量預購，目前已經締造一卡通造型卡有史以來賣得最好的紀錄，也是壽司郎與一卡通本社行銷計劃史上最高銷量！提醒蝦民們，「hololive production Gawr Gura 壽司小被被造型一卡通」預購至3月24日為止，並同步開放台、港、澳地區購買喔。
而台灣壽司郎門市可搶購的聯名商品，繼在日本網路二手交易平台「Mercari」標出最貴黃牛價 12000 日圓的「壽司郎 x Gawr Gura 壓克力立牌」、僅 10% 機率抽到隱藏版燙金 SSR 簽名款的「壽司郎 x Gawr Gura 冷水瓶」。今3月18日開搶最後一波聯名商品「壽司郎 x Gawr Gura 聯名款貼紙」，今起於全台壽司郎店內單筆消費滿 800 元，並於官方粉專按讚， 就能獲得「壽司郎 x Gawr Gura 聯名款貼紙」乙張。全台限量 30000 張，可累贈、數量有限送完為止。
蝦民們都有發現吧！「壽司郎 x Gawr Gura 聯名款貼紙」可是聯名款造型一卡通的翻版，是超萌的Q版古拉鮭魚壽司小被被模樣，還沒拿到預購的一卡通前，先蒐集貼紙才是王道啊，再錯過這款，這次的超狂聯名可就正式結束囉。
另外，同樣來自日本的迴轉壽司藏壽司，3月全新開吃「春食花宴」，新菜「香檸漬鮭魚、醃漬大生鮮蝦」都只要銅板價40元；還有饕客最愛的「辣蘿蔔泥白子軍艦」。聯名商品則有最新加碼限定款「三麗鷗家族櫻花手提袋」，當日單筆消費 1200 元以上並完成指定社群任務，就能獲得「三麗鷗家族 櫻花手提袋」乙個，全台限量16800份，售完為止。