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壽司郎Gawr Gura冷水瓶今開搶！一次捕獲兩隻鯊鯊：隱藏SSR簽名款

▲台灣壽司郎聯名最強VTuber鯊鯊Gawr Gura（噶嗚・古拉），雙面設計「壽司郎x Gawr Gura冷水瓶」今開搶！一次捕獲兩隻鯊鯊還有10%機率抽到隱藏版SSR簽名款。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣壽司郎聯名最強VTuber鯊鯊Gawr Gura（噶嗚・古拉），雙面設計「壽司郎x Gawr Gura冷水瓶」今開搶！一次捕獲兩隻鯊鯊還有10%機率抽到隱藏版SSR簽名款。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣壽司郎今年超狂聯名！全球最強 VTuber 鯊鯊 Gawr Gura（噶嗚・古拉）聯名週邊商品橫掃全台，被鎖定實用必買的「壽司郎 x Gawr Gura 冷水瓶」今（6）日開搶！雙面設計、正反有不同圖案，等於一次捕獲兩隻鯊鯊。而且限量 12000 個裡，還有 10% 機率抽到隱藏版燙金 SSR 簽名款，蝦民們還不快衝。

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壽司郎 Gawr Gura 超強聯名好嗨！不只開賣當天西門町主題店還沒營業就被粉絲包圍，不少蝦民們更是一次狂吃 2、3000 元方便一次兌換多個聯名商品；活動不到三天，首波「壽司郎 x Gawr Gura 壓克力立牌」就已上架日本網路二手交易平台「Mercari」，最貴黃牛價飆到 12000 日圓也有人買單。

▲2024強大聯名「壽司郎x hololive x 一卡通」8款週邊商品開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024強大聯名「壽司郎x hololive x 一卡通」8款週邊商品秒殺。（圖／記者蕭涵云攝）
被不少粉絲鎖定實用必買的第二彈加價購「壽司郎 x Gawr Gura 冷水瓶」今天 3 月 6 日解禁開搶！只要在全台壽司郎店內消費滿 500 元，即可以 580 元加價換購「壽司郎 x Gawr Gura 聯名款冷水瓶(1000ml)」乙個；消費滿 1000 元，可加價換購 2 個，以此類推。全台限量 12000 個，數量有限換完為止。

▲開賣第一天，不少人都狂吃3000元左右，一次爆買5、6個Gura壓克力立牌回家。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎 x Gawr Gura 聯名週邊商品紅到日本，首波壓克力立牌曾上架日本網路二手交易平台「Mercari」，最貴飆出 12000 日圓黃牛價也有人買單。（圖／記者蕭涵云攝）
仔細看，Gawr Gura 冷水瓶可是雙面設計、正反有不同圖案，一面是 Gawr Gura 甩著可愛的鯊鯊尾巴、手捧著壽司郎壽司，另一面則是揹著鮮蝦壽司背包的 Gawr Gura，出現在壽司郎經典紅盤上，入手 Gawr Gura 冷水瓶等於一次捕獲兩隻鯊鯊！

▲壽司郎 x Gawr Gura 聯名週邊商品，搶手程度超過《SPY x FAMILY 間諜家家酒》安妮亞。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎 x Gawr Gura 聯名週邊商品，搶手程度超過《SPY x FAMILY 間諜家家酒》安妮亞。（圖／記者蕭涵云攝）
而且官方透露，總數限量 12000 個「壽司郎 x Gawr Gura 冷水瓶」裡，還有 10% 機率可以抽到隱藏版燙金 SSR 簽名款，還有很多人都不知道這個小巧思，鎖定《NOWnews今日新聞》的蝦民們，今天就趕快衝一波吧。

▲「壽司郎×Gawr Gura 冷水瓶」是3月6日起開放加價購。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「壽司郎×Gawr Gura 冷水瓶」限量 12000 個，藏有 10% 機率可以抽到隱藏版燙金 SSR 簽名款。（圖／記者蕭涵云攝）
▲實際在冷水瓶中放張白紙，讓大家清楚看見隱藏版 SSR 簽名的模樣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲實際在冷水瓶中放張白紙，讓大家清楚看見隱藏版 SSR 簽名的模樣。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，藏壽司則加碼推出聯名限定款「三麗鷗家族櫻花手提袋」，正面是超粉嫩櫻花凱蒂、背面則有超萌人氣角色好朋友們，凱蒂、大耳狗喜拿、美樂蒂及酷洛米。即日起至3月11日、或贈完為止，當日單筆消費 1200 元以上並完成指定社群任務，就能獲得「三麗鷗家族 櫻花手提袋」乙個，全台限量16800份。

▲藏壽司聯名三麗鷗家族，週邊商品再加碼！新推出「三麗鷗家族櫻花手提袋」，全台限量16800份。（圖／記者蕭涵云攝）
▲藏壽司聯名三麗鷗家族，週邊商品再加碼！新推出「三麗鷗家族櫻花手提袋」，全台限量16800份。（圖／記者蕭涵云攝）

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