壽司郎Gawr Gura冷水瓶今開搶！一次捕獲兩隻鯊鯊：隱藏SSR簽名款
台灣壽司郎今年超狂聯名！全球最強 VTuber 鯊鯊 Gawr Gura（噶嗚・古拉）聯名週邊商品橫掃全台，被鎖定實用必買的「壽司郎 x Gawr Gura 冷水瓶」今（6）日開搶！雙面設計、正反有不同圖案，等於一次捕獲兩隻鯊鯊。而且限量 12000 個裡，還有 10% 機率抽到隱藏版燙金 SSR 簽名款，蝦民們還不快衝。
記者蕭涵云/綜合報導
壽司郎 Gawr Gura 超強聯名好嗨！不只開賣當天西門町主題店還沒營業就被粉絲包圍，不少蝦民們更是一次狂吃 2、3000 元方便一次兌換多個聯名商品；活動不到三天，首波「壽司郎 x Gawr Gura 壓克力立牌」就已上架日本網路二手交易平台「Mercari」，最貴黃牛價飆到 12000 日圓也有人買單。
被不少粉絲鎖定實用必買的第二彈加價購「壽司郎 x Gawr Gura 冷水瓶」今天 3 月 6 日解禁開搶！只要在全台壽司郎店內消費滿 500 元，即可以 580 元加價換購「壽司郎 x Gawr Gura 聯名款冷水瓶(1000ml)」乙個；消費滿 1000 元，可加價換購 2 個，以此類推。全台限量 12000 個，數量有限換完為止。
仔細看，Gawr Gura 冷水瓶可是雙面設計、正反有不同圖案，一面是 Gawr Gura 甩著可愛的鯊鯊尾巴、手捧著壽司郎壽司，另一面則是揹著鮮蝦壽司背包的 Gawr Gura，出現在壽司郎經典紅盤上，入手 Gawr Gura 冷水瓶等於一次捕獲兩隻鯊鯊！
而且官方透露，總數限量 12000 個「壽司郎 x Gawr Gura 冷水瓶」裡，還有 10% 機率可以抽到隱藏版燙金 SSR 簽名款，還有很多人都不知道這個小巧思，鎖定《NOWnews今日新聞》的蝦民們，今天就趕快衝一波吧。
另外，藏壽司則加碼推出聯名限定款「三麗鷗家族櫻花手提袋」，正面是超粉嫩櫻花凱蒂、背面則有超萌人氣角色好朋友們，凱蒂、大耳狗喜拿、美樂蒂及酷洛米。即日起至3月11日、或贈完為止，當日單筆消費 1200 元以上並完成指定社群任務，就能獲得「三麗鷗家族 櫻花手提袋」乙個，全台限量16800份。