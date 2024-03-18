「本土劇娜美」被下藥！邂逅帥哥啟動戀愛腦 夜店喝特調全身癱軟
36歲女星張家瑋演過《愛的榮耀》、《市井豪門》等多部八點檔，常常飾演壞女人的角色，令觀眾留下深刻印象，加上她擁有魔鬼身材，因此被封為「本土劇娜美」。近日她上節目談到，過去看對象都是靠感覺，曾遇過一個日本男生長得不錯也很體貼，沒想到去夜店時竟被對方偷偷下藥，讓她無法接受立刻斷了聯繫。
記者薛羽彤／綜合報導
張家瑋近日上節目《11點熱吵店》透露，多年前去日本工作認識了一位帥哥，對方長得不錯行為也很紳士，她趁著工作空檔與日本男約會，漸漸培養感情。張家瑋要回台前一天，對方提出一夥人去夜店的邀約，張家瑋也不疑有他，帶著同事一起赴約，藉此體驗日本的夜店文化。
沒想到，張家瑋點了一杯飲料後，日本男特地拿到她面前說「為妳特調的」，張家瑋喝下去1分鐘後，就感受到頭暈，她自知酒量沒那麼差，過沒多久她變得全身無力，眼神呆滯，只能靠在日本男身上，幸好同事們一直保護著她，最後是同事們把她帶回去休息。
隔天，張家瑋清醒後質問對方這件事，男方則表示，那是他們平常喜歡玩的東西，會讓妳感到輕飄飄而已，她再追問到底是什麼東西，對方遲遲不承認下藥的事實，經過這件事，她才意識到這個對象不是適合她的人，趕緊切斷聯繫。
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