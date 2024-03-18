選秀歌手輕生「再見世界」！女友墜樓亡3月擁新歡　渣男行徑遭轟

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事實上，魏念恩去年在參加《全民造星5》期間屬於人氣選手，沒想到同年5月女友Jessie卻突然墜樓身亡，女方家屬更爆料是因為魏念恩參加選秀節目後就對女友態度匹變，不但借錢，還逼女方刪除兩人的甜蜜合照，Jessie的墜樓地點甚至就在他家，儘管事後魏念恩澄清已經以現金還錢，卻仍無法平息網友怒火。
當時魏念恩陷入沈寂，並在去年7月16日總決賽宣布退出節目，直到今年3月被港媒《星島頭條》爆料，他和女團COLLAR的21歲成員許軼（Day）在熱戀中，且是從去年8月已經交往，再度引發外界撻伐，批他在女友過世後不到3個月就有了新歡，然而對此爆料，許軼的經紀人則解釋他們沒有發展成情侶關係。
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