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選秀歌手輕生「再見世界」！女友墜樓亡3月擁新歡　渣男行徑遭轟

▲魏念恩因選秀節目《全民造星5》走紅，卻捲入感情糾紛，疑似不堪輿論壓力輕生。（圖／魏念恩IG）
▲魏念恩因選秀節目《全民造星5》走紅，卻捲入感情糾紛，疑似不堪輿論壓力輕生。（圖／魏念恩IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

香港歌手魏念恩（Nathan）才華洋溢，去年從選秀節目《全民造星5》發跡，女友Jessie卻爆出輕生消息，他更被指控向女方借錢等惡劣行徑。近日他傳出新戀情，再度站上風口浪尖，成為輿論攻擊對象，今（18）日凌晨他突然在IG限動留下遺言「再見世界」，隨即被警方尋獲送醫，疑似不堪網路暴力輕生。

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▲▼選秀歌手魏念恩女友尋短身亡。（圖／翻攝自魏念恩IG）
▲選秀歌手魏念恩女友尋短身亡。（圖／翻攝自魏念恩IG）
據《香港01》報導，魏念恩凌晨2點突然清空IG所有貼文，並在限時動態以黑底白字寫下：「好多感覺釋放不出來，對不起所有人，再見世界」，家屬在看到消息後立刻報警，警方立刻展開搜查，最後在海韻臺對開海邊找到人，所幸毫髮無傷，送醫後確認該男子就是魏念恩。

▲魏念恩在限時動態留下遺言，隨即前往海邊輕生。
▲魏念恩在限時動態留下遺言，隨即前往海邊輕生。（圖／翻攝自魏念恩IG）
事實上，魏念恩去年在參加《全民造星5》期間屬於人氣選手，沒想到同年5月女友Jessie卻突然墜樓身亡，女方家屬更爆料是因為魏念恩參加選秀節目後就對女友態度匹變，不但借錢，還逼女方刪除兩人的甜蜜合照，Jessie的墜樓地點甚至就在他家，儘管事後魏念恩澄清已經以現金還錢，卻仍無法平息網友怒火。

▲▼魏念恩繼續參加比賽被輿論罵翻。（圖／翻攝自魏念恩IG）
▲魏念恩參加選秀節目爆紅。（圖／翻攝自魏念恩IG）
當時魏念恩陷入沈寂，並在去年7月16日總決賽宣布退出節目，直到今年3月被港媒《星島頭條》爆料，他和女團COLLAR的21歲成員許軼（Day）在熱戀中，且是從去年8月已經交往，再度引發外界撻伐，批他在女友過世後不到3個月就有了新歡，然而對此爆料，許軼的經紀人則解釋他們沒有發展成情侶關係。

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