毛加恩愛女提早出世！老婆「挨針爆哭」 痛產3次：封肚不生了
男星毛加恩和造型師老婆Tiffany（羅雯）2019年結婚後育有一子，一家人感情甜蜜，然而第二胎寶寶卻早產離世，去直到去年才又懷了第三胎，17日Tiffany在IG宣布家裡增添了新成員，女兒Kyla提早來到這個世界上，「聽見妳的哭聲，我眼淚也掉下來了。」
記者吳昕蓓／綜合報導
Tiffany昨（17）日發文，感動向小女兒Kyla告白，「那天因為妳胎動變少了，我第一反應就是立刻衝到醫院，也當下也被康醫生扣下來說住院先安胎觀察吧，因為胎心音不太好看」，最後她和醫生討論評估後，打了兩天硫酸鎂跟兩針肺泡成熟針，「只能說硫酸鎂真的很不舒服，而且我血管很難打點滴，打了五次才成功」，這也導致她滿手瘀青、子癲前症血壓高的頭痛和水腫。
Tiffany透露在半身麻醉之後，12點05分寶寶誕生了，「聽見妳的哭聲，我眼淚也掉下來了」，她開心地宣布自己終於生完孩子了，「我畢業了！封肚不生了！這三次生產真的是冒著生命在生小孩」，因為是早產，目前女兒仍住在保溫箱中，但狀況都十分穩定，她說：「這次雖然還是有害怕到爆哭，但哭完總感能感受到平安，因為我知道這是神最好的安排。」
最後Tiffany也向老公毛加恩喊話，「再次幫我把屎把尿，每天送母奶給妹妹，看著妹妹傻笑，恭喜你成為女兒傻瓜了」，振奮的好消息讓網友們紛紛獻上祝福，「恭喜，媽媽真的真的很偉大」、「恭喜，寶寶一定會平安健康長大」、「辛苦妳了！好好休息好好坐月子」、「恭喜！！！母女平平安安～接下來闔家幸福美滿」。
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