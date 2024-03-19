南韓第一淫魔鄭俊英出獄！老司機群組外流私密片 還涉集體性侵
35歲南韓歌手鄭俊英是樂壇著名的帥哥藝人，因在實境節目《兩天一夜》展現風趣一面受到歡迎，不料2015年他與FTIsland前隊長崔鍾訓遭控集體性侵，還被查出在「老司機」群組散播偷拍淫片，被判5年有期徒刑，鄭俊英今（19）日出獄，戴著黑色漁夫帽、口罩，把整張臉包成見不得人的樣子。
記者羅凌筠／綜合報導
鄭俊英被起底2015年於多名男藝人在內的群組中，一邊講述與女性發生關係的過程，一邊外流偷拍影片，受害女性確定至少10名。後來他與崔鍾訓於2016年捲入集體性侵案，在2019年遭到起訴。
法院於一審認為罪刑重大，判處鄭俊英有期徒刑6年、崔鍾訓有期徒刑5年，被告不服上訴，二審又改為鄭俊英有期徒刑5年，另加80小時性暴力治療，以及限制從事與兒童及青少年相關的工作，鄭俊英的實刑處罰是因為觸犯了「特殊強姦罪」。
※【NOWnews 今日新聞
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