「台灣波神」閃嫁珠寶富商 交往3個月沖昏頭：有沒有錢無所謂
55歲「台灣波神」張瑞竹擁有F罩杯火辣身材，從影以來拍攝《魯冰花》、《家有仙妻》等作品爆紅，不過情路坎坷的她48歲才遇到天命天子，交往3個月就閃電結婚中國珠寶富商「上海王先生」，只因老公是第1個願意為她去上婚姻課的人，張瑞竹說：「有沒有錢，倒就無所謂了，因為錢是可以創造的。」
記者羅凌筠／綜合報導
張瑞竹26歲時與音樂製作人紀宏仁訂婚，不到半年就解除婚約，後來談感情總是遇到渣男，至少被劈腿8次，直到48歲遇到王先生，有次王先生收到朋友送一盒天珠，請人家穿了好幾串，把其中一串送給張瑞竹，讓過去習慣付出的她非常感動，「他會想到我，願意分享，天珠是真的假的就不重要了。」
她形容老公又高又帥，跟他走出去有面子，而讓張瑞竹決定結婚的關鍵，是篤信山達基教的她，跟老公隨口提一句：「你要跟我結婚，先去上個婚姻課吧。」老公竟回：「這有什麼難的，不過上個課而已。」跟以前那些避之唯恐不及的男人都不一樣，那是張瑞竹最感動的事情。
張瑞竹也提到，老公大部分時間很好溝通，只有一個缺點就是愛吃醋，張瑞竹多跟男生聊兩句，他就生氣起來，「我有一些男生的朋友、商業合作的人，他看到那些人都把他們當情敵看，對他們很兇，我一開始不知道為什麼？很久以後我才終於領悟到一件事，他該不會把他們當情敵吧？不要刺激他比較好。」
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