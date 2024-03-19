混血辣模結婚5年拚4胎！突曬「結紮同意書」：這一天終於來了
辣模MEI MEI（謝若梅）是台灣和烏拉圭混血，2018年她和大15歲的老公結婚，隨後生下3個兒子，沒想到日前又宣布懷了第四胎，並透露性別是女孩，終於一圓老公的夢，昨（18）日她上傳一張男性結紮同意書，似乎是宣告要「封肚」了。
記者吳昕蓓／綜合報導
去（2023）年底MEI MEI才發文透露，自己在休息兩年後迎來第四胎，還舉辦了性別派對，在這之前老公一直非常緊張，還認真去爬文怎麼判斷超音波結果，「看他這樣我真的好怕現場出現藍色氣球時他會不會直接落淚離席，還好！他的前世情人終於來了！」
如今MEI MEI也曬出男性結紮同意書，並寫下：「這一天終於來了」，網友紛紛推測應該是MEI MEI老公將進行結紮手術，已經功成身退，但MEI MEI並沒有多作解釋。
MEI MEI結婚5年以來，已經陸續懷了4胎，她也解釋因為老公的家庭生了4胎，堂姐家的孩子也是4個，所以她一直覺得自己只生3個小孩太少了，還開玩笑說自己說不定真的有易孕體質，他們在懷第4胎前就已經在討論結紮，老公也表示想冷凍精子，因此這次懷孕算是最有心理準備的一胎。
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