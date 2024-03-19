名家論壇》徐佳馨／ETF熱翻天，借錢投資行不行

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台股站上兩萬點雖是指數新高，卻也意味著接下來持續上攻空間有限，縱然高股息ETF強調配息穩定，卻沒有提及股民若沒打算長期持有，可能賺了利息，賠了本金。
其二，ETF重複性太大，恐怕不具有避險功能。
有媒體盤點近期熱賣的ETF，赫然發現持股都頗為相近，特別是高股息ETF，八成持股重複出現，且都集中在科技類股，萬一市場有風吹草動，恐怕大家一起套住。
其三，以不動產作為財務槓桿，稍一不慎就無家可歸。
即使房貸利率低，還是一種貸款，在多頭行情時問題不大，如果金融市場有一風吹草動，槓桿放大獲利，也會放大損失，借款人若沒有妥善評估，很可能發生股票賠錢被迫賣房的「雙頭空」窘境。
不過，既然那麼多股民參與，也就意味著台灣人在日常忙碌的同時，還是希望不要在這個大多頭中缺席，房地產作為銀行最喜歡的擔保品，持有人只要功夫練好，透過金融商品可以穩健獲利，對於有意操作的投資者來說，至少應該要做好以下這三件事。
首先，多方了解金融市場。
除了最熟悉的股票、房地產之外，還有基金、ETF等投資可供民眾選擇，下手前自己研究了解這個產品的內容、管理費用與前景，不人云亦云，在金融市場中就能找到一方屬於自己的天地。
第二，財務槓桿量力而為。
縱然銀行對於增貸並不抗拒，但民眾在增貸時可以多方比較，除了基本款的利率、金額、開辦費等額外費用可以比較外，亦可將理財型房貸、轉貸等型態納入評估，選擇對自己最有利的方案。至於在房地產之外要不要該股票質押槓桿，還是得要惦惦自己的斤兩。
最後，進行真正的多元配置。
民眾不一定要用8%當作目標，能有5-6% 穩定孳息已經能對抗通膨，想要有穩定現金流，市場上除了台股高股息ETF，還有台股市值型、海外市場基金，或是債券等類型，都是合法合規的投資標的，計算管理費用後，可以為自己打造最適合的方案，達到真正的配置目的。
經濟學假設「逐利」、「趨吉避凶」、「以最小代價獲得最大滿足」就是基本人性，在低利率時代下，面對通膨大軍壓境，民眾想要穩健獲利的想法，迫在眉睫。主管機關能做的事情並非禁止民眾投資，而是透過各種方式與管理，避免金融機構大開支票，亂推商品，造成系統性風險，對民眾端，提供正確金融理財知識與價值觀，甚至深化到國民教育體系，協助民眾聰明理財。
●作者：徐佳馨／住商企研室執行總監
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