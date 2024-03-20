南韓淫魔出獄4年再被關！違法「夜晚單獨外出」 判決結果出爐
71歲南韓淫魔趙斗淳16年前犯下性侵8歲女童的殘忍罪刑，還導致對方身體終身受創，震驚南韓社會，還被拍成電影《希望：為愛重生》。2020年12月趙斗淳出獄回到家中，讓當地民眾人心惶惶，沒想到今（20）日傳出消息，趙斗淳再被判處3個月徒刑，當庭羈押。
記者吳昕蓓／綜合報導
趙斗淳2008年強擄上課途中的女童進廁所強暴，還以馬桶吸盤將對方大小腸吸出，再以木棒塞回體內，手段慘無人道。女童雖然活下來，卻得終身裝人工肛門、使用尿袋，在她心裡留下無法抹滅的陰影，當時檢方求處無期徒刑，最後卻只判12年有期徒刑。
趙斗淳的心理調查結果顯示，他再犯機率高，因此出獄時還引發當地民眾抗議，2018年還曾有60萬人連署，希望趙斗淳別出獄，但當年韓國的法律規範，性侵犯最高刑期是15年，雖無法延長刑期，但仍讓趙斗淳配戴電子腳鐐7年，追蹤他出獄後的行蹤。
據韓媒《韓聯社》報導，趙斗淳在被監視的情況下，去年12月與妻子在家爆發激烈爭吵，在晚上外出，違反法院夜間禁止外出命令，遭檢方求處1年徒刑，如今判決出爐，卻只判了3個月有期徒刑，令許多民眾無法接受。
※【NOWnews 今日新聞
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