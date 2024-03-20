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南韓淫魔出獄4年再被關！違法「夜晚單獨外出」 判決結果出爐

▲韓片《希望：為愛重生》犯罪人物原型趙斗淳於2020年出獄後回到老家，沒想到才過４年又因為夜晚單獨外出，違反規定要入獄 。（圖／翻攝自朝鮮日報）
▲韓片《希望：為愛重生》犯罪人物原型趙斗淳於2020年出獄後回到老家，沒想到才過４年又因為夜晚單獨外出，違反規定要入獄 。（圖／翻攝自朝鮮日報）

記者吳昕蓓／綜合報導

71歲南韓淫魔趙斗淳16年前犯下性侵8歲女童的殘忍罪刑，還導致對方身體終身受創，震驚南韓社會，還被拍成電影《希望：為愛重生》。2020年12月趙斗淳出獄回到家中，讓當地民眾人心惶惶，沒想到今（20）日傳出消息，趙斗淳再被判處3個月徒刑，當庭羈押。

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▲「趙斗淳事件」曾被翻拍成電影《希望：為愛重生》（圖／翻攝網路）
▲「趙斗淳事件」曾被翻拍成電影《希望：為愛重生》。（圖／翻攝網路）
趙斗淳2008年強擄上課途中的女童進廁所強暴，還以馬桶吸盤將對方大小腸吸出，再以木棒塞回體內，手段慘無人道。女童雖然活下來，卻得終身裝人工肛門、使用尿袋，在她心裡留下無法抹滅的陰影，當時檢方求處無期徒刑，最後卻只判12年有期徒刑。

▲南韓電影《希望：為愛重生》改編自「趙斗淳事件」真人真事，當時8歲女童因遭虐待、性侵內臟外露，兇手趙斗淳即將於2020年。（圖／電影劇照）
▲南韓電影《希望：為愛重生》改編自「趙斗淳事件」真人真事，當時8歲女童因遭虐待、性侵導致內臟外露，兇手趙斗淳已於2020年出獄。（圖／電影劇照）
趙斗淳的心理調查結果顯示，他再犯機率高，因此出獄時還引發當地民眾抗議，2018年還曾有60萬人連署，希望趙斗淳別出獄，但當年韓國的法律規範，性侵犯最高刑期是15年，雖無法延長刑期，但仍讓趙斗淳配戴電子腳鐐7年，追蹤他出獄後的行蹤。

▲受害女童父親接受電視節目訪問時，對於趙斗淳即將出獄並住在附近一事，感到憤怒且無奈。（圖／翻攝dongyoungsang／mbc）
▲受害女童父親之前接受電視節目訪問時，對於趙斗淳出獄並且住在家裡附近一事，感到憤怒且無奈。（圖／翻攝dongyoungsang／mbc）
據韓媒《韓聯社》報導，趙斗淳在被監視的情況下，去年12月與妻子在家爆發激烈爭吵，在晚上外出，違反法院夜間禁止外出命令，遭檢方求處1年徒刑，如今判決出爐，卻只判了3個月有期徒刑，令許多民眾無法接受。


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