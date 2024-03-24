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24歲女星爆急性淋巴性白血病！復發率7成　骨髓移植前這樣做續命

▲日本聲優星希成奏克服急性淋巴性白血病，重新展開演藝活動。（圖／翻攝X@Hoshiki_seena）
▲日本聲優星希成奏克服急性淋巴性白血病，重新展開演藝活動。（圖／翻攝X@Hoshiki_seena）

家庭消費中心／綜合報導

24歲日本聲優星希成奏，為偶像團體「A應P」成員，2019年替動畫《偶像大師灰姑娘女孩》角色「夢見璃亞夢」配音開始走紅，2022年驚傳罹患急性淋巴性白血病，不得不暫停所有演出，到2023年才重啟演藝活動，也引起許多人關注此症；醫師說，成人的急性淋巴性白血病復發風險高達7成，但移植骨髓前若能用藥盡量殲滅癌細胞，移植效果會更好。

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花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠說，急性淋巴性白血病雖好發於兒童，但相較於癌童有高達85%以上治癒率，成人因治療難度較高，復發風險高達7成。

李啟誠表示，成人患者想要穩定控制急性淋巴性白血病，關鍵在於骨髓移殖，但移植後若發生復發，5年存活率可能只剩下7%，50歲以上更是驟減至3%。

▲急性淋巴性白血病是高致命性、低存活率的血癌。（圖／中華民國血液病學會提供）
▲急性淋巴性白血病是高致命性、低存活率的血癌。（圖／中華民國血液病學會提供）
針對治療，李啟誠指出，目前已有多種藥物可助患者在無經濟負擔下使用，例如骨髓移植前，可使用免疫治療藥物殲滅癌細胞，使癌細胞數量少到連先進儀器都檢測不到，達到微量殘留病灶陰性，便可提升移植的成效，延長存活時間。

台大醫院內科部血液腫瘤科主治醫師黃泰中則說，急性淋巴性白血病並非不治之症，目前治療分為3大階段，第1階段為誘導期，以高劑量化療為主，並視基因突變與否加入標靶藥物，把癌細胞殲滅至5%以下、達成完全緩解為目標；第2階段為鞏固期，以殺死剩餘的癌細胞為目標；第3階段則是藉由低劑量藥物避免復發。

不過，若屬於高風險復發、難治或復發型的患者，仍建議進行骨髓移植，較有機會長期穩定控制疾病。

黃泰中指出，急性淋巴性白血病發病後，惡化速度可能非常快速，曾有個案明明幾天前才做完健檢確認血球指標正常，沒想到就診時卻已有發病跡象，提醒民眾若莫名出現1週以上的蒼白無力、感染發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛或淋巴結腫脹等症狀，務必前往醫療院所進行血液與骨髓檢查，以掌握黃金治療時間。
 

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