24歲女星爆急性淋巴性白血病！復發率7成　骨髓移植前這樣做續命

我是廣告 請繼續往下閱讀
李啟誠表示，成人患者想要穩定控制急性淋巴性白血病，關鍵在於骨髓移殖，但移植後若發生復發，5年存活率可能只剩下7%，50歲以上更是驟減至3%。
針對治療，李啟誠指出，目前已有多種藥物可助患者在無經濟負擔下使用，例如骨髓移植前，可使用免疫治療藥物殲滅癌細胞，使癌細胞數量少到連先進儀器都檢測不到，達到微量殘留病灶陰性，便可提升移植的成效，延長存活時間。
台大醫院內科部血液腫瘤科主治醫師黃泰中則說，急性淋巴性白血病並非不治之症，目前治療分為3大階段，第1階段為誘導期，以高劑量化療為主，並視基因突變與否加入標靶藥物，把癌細胞殲滅至5%以下、達成完全緩解為目標；第2階段為鞏固期，以殺死剩餘的癌細胞為目標；第3階段則是藉由低劑量藥物避免復發。
不過，若屬於高風險復發、難治或復發型的患者，仍建議進行骨髓移植，較有機會長期穩定控制疾病。
黃泰中指出，急性淋巴性白血病發病後，惡化速度可能非常快速，曾有個案明明幾天前才做完健檢確認血球指標正常，沒想到就診時卻已有發病跡象，提醒民眾若莫名出現1週以上的蒼白無力、感染發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛或淋巴結腫脹等症狀，務必前往醫療院所進行血液與骨髓檢查，以掌握黃金治療時間。