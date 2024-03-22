好市多整袋馬鈴薯室溫擺一周！高雄妹哭「化海鮮臭水」　保存法曝

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他再把被蒸過的馬鈴薯戳洞，放氣炸鍋用180度氣炸20分鐘，結果表面焦香，但內裏卻乾乾的還微硬，感覺水分都不見了。求助說：「還有半包多，該怎麼料理才好？」
貼文引發討論，一名高雄妹子分享她悲慘的馬鈴薯保存失敗經驗，她將好市多馬鈴薯整袋擺室溫一周，沒想到「整包竟化成有海鮮臭的水」，味道臭到讓她永生難忘，事後都把馬鈴薯整袋丟冰箱蔬果室冷藏，「放4周沒長芽」。更令人驚奇的是，有相同經歷的還不只她一人。
馬鈴薯該怎麼保存呢？生馬鈴薯不能直接冷凍嗎？
由於中國愛國電影《長津湖》曾掀起吃「冷凍馬鈴薯」風潮，還有中國網友因此吃到牙齒位移，慘拔3顆牙。一名會員就留言回覆，表示中國東北冬天都放一堆馬鈴薯在地下冰窖，認為「生凍」保存沒有問題，他一年都凍500~600斤的台農57號地瓜慢慢吃，分享生凍馬鈴薯的二次蒸法，「第1次蒸的放3杯水，第二次放2杯」，就能搞定。
事實上，日本專家曾分享，很多人以為馬鈴薯可以久放，但其實它很容易壞，所以建議蒸熟後冷凍保存。能鎖住美味、保有口感，不論是當作料理的佐料或做成馬鈴薯泥都很推薦。若是將馬鈴薯直接冷凍，解凍時會出水，使口感變差。帶皮蒸熟，不但不會出水，還能保持美味的鬆軟口感。
至於原PO已經冷凍的剩餘半包馬鈴薯該怎麼料理？有網友直言，「沒有任何料理方式可以挽救它如同沙子般的口感，只能丟了。」但也有人建議可以煮咖哩、馬鈴薯濃湯，或是做成馬鈴薯泥，都是不錯的解救方法。