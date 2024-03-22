卡莉怪妞把超巨湯匙搬到櫻花季！變成愛麗絲唱到大噴汗：高雄好熱
日本歌手卡莉怪妞今（22）日出席「高雄櫻花季」，她化身愛麗絲帶來7首歌表演，賣力唱歌跳舞導致臉上大爆汗，她對此表示：「高雄非常熱！」還教台下「好熱」的日文，可愛模樣搭配獨特的娃娃聲線，嗨翻1.2萬人。
記者陳雅蘭／高雄報導
卡莉怪妞為了「高雄櫻花季」的表演，特地設計一套以「愛麗絲夢遊仙境」為主題的全新舞台，還從日本空運跟身高一比一長的銀湯匙來台，而她在日本表演時是坐「咖啡杯椅」，高雄演出則是搬出「台灣特選王座」，根據工作人員表示，這套道具、服裝是日本以外第一次使用，可見為了此次表演用心十足。
台下許多歌迷高舉手製牌子，跟著音樂「大力」舞動搖擺，應援模樣全被大螢幕拍下，卡莉怪妞見狀後開心唸出上頭的字，頻以中文「謝謝」致意全場。
卡莉怪妞也以中文問候全場：「大家好，我是卡莉怪妞！」更擠出「謝謝」、「小籠包」等辭彙和全場拉近距離；在表演最後一首歌前，她因為要跟大家道別作勢難過，唱完《Fashion Monster》後，卡莉怪妞高喊：「我愛你！謝謝你們！下次見！」
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