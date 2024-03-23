去爭鮮都不是點壽司！老饕點名必吃這2種 其中這1碗好吃到爆衝突
台灣人對日本料理的熱愛有目共睹，平價迴轉壽司超受歡迎，近年愈來愈多家日本知名連鎖品牌迴轉壽司來台開店，而台灣品牌爭鮮也有死忠支持者，一名女粉絲分享，自己到爭鮮都必點蘆筍手捲、茶碗蒸等，好奇大家都點什麼？貼文引發討論，最多人指品的品項是茶碗蒸和味噌湯。而爭鮮茶碗蒸先前曾引爆衝突事件。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在Dcard上發文，表示自己每次到爭鮮必點蘆筍手卷、茶碗蒸、玉子燒、味噌湯，對她來說這樣就很飽了，開始運動後聽教練說毛豆很適合，就會再加一盤毛豆，都被男友笑說：「拿這些，根本不是去吃壽司的！」分享男友每次都吃至少10盤，當季新品都會狂拿，好奇問有沒有內行吃法。
貼文引發討論，不少老饕分享自己喜愛的品項，包含茶碗蒸、味噌湯、有美乃滋的蟹棒、玉子燒、焦糖鮭魚、馬鈴薯沙拉、玉米、甜蝦、花魚一夜干等，也有人認為「這次海味季咖哩蝦真的好吃，咖哩跟蝦超配」。
綜合網友討論，其中味噌湯、茶碗蒸是最多人指名的品項，「去爭鮮必點茶碗蒸、味噌湯，偶爾看到新品項會試試看，其他的看心情」。而爭鮮茶碗蒸先前也曾引發打架事件，一方男客罵對方「你看起來就像茶碗蒸」爆紅。此外有饕客推薦，吃完壽司後一定要點甜品，焦糖烤橘子、芒果布丁、黑糖奶酪、草莓奶酪，用甜點為這餐畫下完美Ending。
至於台灣最強迴轉壽司是哪家？Dcard近期曾對此發出投票，3萬多人參與，最終由「壽司郎」獲得冠軍，囊括44%票數，藏壽司40％居次、爭鮮11％第三。