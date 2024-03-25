原創IP加值！人氣插畫Kim&Yim金銀喵登「老媽拌麵」新包裝

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原創作品不僅登上《老媽拌麵》新包裝，並獲得 beanfun! 為其打造的專屬數位典藏卡，可供粉絲下載收藏；合作限定版《老媽拌麵》現正於全台熱賣，購買指定品項即可獲得限量珍藏明信片，再抽「台北W飯店住宿券」！
「Kim&Yim金銀喵」是由三隻不同屬性的萌喵活寶組成的可愛團體，吃貨屬性的「阿金」帶領著他的小夥伴「阿銀」以及「Q寶」，盡情在這世界調皮搗蛋冒險，立志以吃罐罐、討蹭蹭、搏版面為喵生三大使命！
2019年開始以手繪漫畫開始陪伴粉絲，療癒軟萌風格成為廣大社畜上班族的精神糧食，隨後推出實用聊天貼圖及各項周邊商品也獲得粉絲喜愛，曾獲品牌貼圖年度創作新人賞第一，受邀官方免費貼圖活動，銷量與使用量突破百萬組。
「Kim&Yim金銀喵」此次參與「MOTHEREATS餓創大賽」，將三隻軟萌喵喵與超酷的《老媽拌麵》新形象「SURFMAMA」碰撞出新火花，冠軍之作「美味大冒險」將老媽招牌拌麵具象化成拌麵海，由老媽乘著衝浪板帶領金銀喵徜徉其中，吃貨阿金更是不改本色，忍不住直接在美味的拌麵海洋中大快朵頤，保留IP各自原生風格又完美結合主題的跨界創作獲粉絲好評直呼：「看了好想跟阿金一起吃麵麵！」
即日起至2024/4/30 ，購買《老媽拌麵》限定品項（擔擔/蔥油開洋/麻辣/酸辣/胡椒麻醬/香菇炸醬）都可以看到「Kim&Yim金銀喵」的超可愛創作圖文，掃QRCode獲取「創作者神隊友xKIM&YIM金銀喵x老媽拌麵 限定數位收藏卡」還有機會抽到「台北W飯店住宿券」及限量珍藏明信片！數量有限，送完為止，詳細活動辦法請上「創作者神隊友」官方社群。