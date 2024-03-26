「台派的」紫色浪漫諧音苦戀又可憐 詩人吳晟建議苦楝改稱紫戀花
近來正是苦楝花開的季節，全台各地郊野都能見到淡雅的紫色風情，卻因名字不討喜，國語諧音「苦戀」台語諧音「可憐」。在全國瘋追各種外來花樹時，少有人注意這場「淡紫色的盛宴」。農村詩人吳晟認為，苦楝花有著沉穩、內斂的特質，可惜諧音都被「苦」所累，建議可以稱為「紫戀花」。
記者顏幸如／台中、彰化報導
3、4月是苦楝開花的季節，滿樹成千上萬的紫白小花，雖不張揚卻有柔美浪漫的風情。苦楝花香不濃郁，得站在樹下才能感受到淡雅的氣息，微風一吹，花朵紛紛墜落，抬頭一見早生滿樹嫩葉，新綠混搭淺紫毫不違和。
內政部國家公園署國家自然公園管理處指出，苦楝又稱苦苓，是具有臺灣本土氣息的原生樹種，因樹皮、木材及果實味苦，故而有苦楝之稱，但國語諧音「苦戀」、台語諧音「可憐」都不甚吉利，因而與桑（喪）樹一樣，少有人會種植在自家庭院。
但在原鄉部落，苦楝是非常重要的民俗植物，常被用來為喪家除穢、祈求帶來好運，卑南族稱苦楝是「具有香氣的樹」，相信香氣能帶來一年好運；排灣族與阿美族以其花開做為春天到來的指標，葉子可加速香蕉熟成並增加香氣，用來搓洗身體可預防皮膚病、防止皮膚凍裂，果實種仁萃取出的苦楝油，具除蟲、驅蟲的功效，加水稀釋後是非常天然、環保的除蟲劑。
目前臺中都會公園的苦楝花正盛開，高大挺直的苦楝樹，花朵顏色深淺有異，滿樹繁花各有風情。台中市政府指出，清水區鰲峰山公園、北屯區民俗公園、北區梅川園道、后里區運動公園皆可見到苦楝開花。西屯區的潮洋溪畔有白花苦楝樹王，不僅花色特殊，還被網友形容像「巨大白花菜」。
彰化縣也有多個賞苦楝景點，最知名的是彰化市大肚溪棒壘球場的苦楝花秘境，有近百棵苦楝；其次是八卦山大佛風景區，第北斗的東螺溪沿岸也頗負盛名，住在附近的鄉村詩人吳晟，總會在春天到此享受「淡紫色的盛宴」。他認為苦楝的紫是淡雅的，帶點魔幻、神祕，不張狂又與樹葉合而為一，這種融合的美感不搶走別人的風采，也不會讓人感到壓力。