科技園區帶動區域房價成長　安南人口紅利發酵

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其中，安南區人口數增加快速，周邊亞太棒球訓練中心成棒主球場、國立台灣歷史博物館二期、長和路拓寬、北外環道路、亞太棒球場、全民運動館、安南醫院、和順轉運站、台江文化中心等重要交通建設陸續推動，生活品質與交通環境都很好，吸引不少人來此工作，帶動區域房市穩健增值。
以大台南的預售房地產行情來看，平實重劃區每坪均價約50-60萬元最高，「3-4字頭」的區域包括中西區、東區、南區、安平市政特區、南部科學園區、永康大橋重劃區、北區鄭子寮重劃區、南台南站高鐵特區等，而在核心的安南區預售房價則是從「2到4字頭」產品都有，在安南區「人口成長」帶動下，區域機能穩健發展，其中，2字頭的產品具備比價增值的高CP值，是可以注意的置產抗通膨產品。
房地產專家則指出，房地產成功置產選對區域很重要。低密度、高綠憩的「長安里」成為安南區高品味住宅居住區域的優選。區域內位居長和大道的「春福安安」建案，基地位置在台南市安南區長和路四段與鎮安路口，規劃地上14層、地下3層，房坪規劃2-3房(23-36坪)住宅大樓，住家總戶數91戶，另有3戶店面。具備公園樹香、優質學風、生活商圈、價值建設、交通動脈等5大優勢。
國立台北科技大學不動產估價師學分班主任曾文龍提醒「2023年買賣移轉創4年新低、房地合一稅卻創下新高，這樣的反差，證實2023年房價比2022年更高了。」中央打房後的整體房市依舊是「長期溫和成長」，在通貨膨脹年代裡，建議「買房抗通膨」是不錯的理財工具。