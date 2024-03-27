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陳喬恩竟要45歲了！小露事業線提前慶生　粉絲嘖嘖稱奇：根本少女

▲陳喬恩提前歡度45歲生日，小秀事業線，近照像少女。（圖／陳喬恩臉書）
▲陳喬恩提前歡度45歲生日，小秀事業線，近照像少女。（圖／陳喬恩臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

44歲「戲劇女王」陳喬恩出道22年，代表作有《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》、《勝女的代價》等，前年和小9歲馬來西亞富二代、新銳藝術家Alan（曾偉昌）在大安戶政事務所登記結婚，她近日在粉專分享提前慶生的照片，穿低胸洋裝小露事業線，完全不像將屆45歲的熟女，老友驚呼：「越活越年輕！」

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陳喬恩4月4日才滿45歲，昨（26）日在IG上傳提前辦生日派對的相片，只見陳喬恩略施脂粉，一頭黑亮長髮垂下，著白色義大利精品連身洋裝，臉蛋嬌羞、可愛如少女，四肢纖細，擺拍時S型曲線一覽無遺，雖然看得出來有稍微修圖，但狀態好到令人嘖嘖稱奇。

▲▼陳喬恩45歲狀態宛如少女。（圖／陳喬恩IG）
▲▼陳喬恩看不出來已經45歲，外貌宛如少女。（圖／陳喬恩IG）
▲▼陳喬恩看不出來已經45歲，外貌宛如少女。（圖／陳喬恩IG）
▲▼陳喬恩看不出來已經45歲，外貌宛如少女。（圖／陳喬恩IG）
▲▼陳喬恩看不出來已經45歲，外貌宛如少女。（圖／陳喬恩IG）
「雖然還沒有進入四月的生日，姊的生日週期已經開啟了嗎？」陳喬恩感謝工作人員，拍戲忙碌之餘還要為她準備生日驚喜，「被寵愛的me很幸福喔！」前女團「七朵花」戰友賴薇如留言：「越活越年輕！生日快樂、天天都快樂！」陳喬恩回覆：「thanks sis !see u !」關穎、曹格、夏宇童、造型大師鄭健國（Roger）和林志穎老婆陳若儀都送上祝賀。

網友驚嘆連連：「這位小姐，出示一下身分證，未成年不可以飲酒吼」、「好瘦喔」、「好美喔！永遠18歲」、「好凍齡，完全看不出年紀」、「完全是個25歲少女啊！」

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