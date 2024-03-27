小甜甜遭爆「洩漏愷樂祕婚」決裂！親上火線：她是我非常重要家人
藝人小甜甜（張可昀）去年3月和前夫宋晉賢離婚後，同年11月卻爆出與一位打扮中性的圈外女友交往，怎料戀情才維持4個多月，今（27）日卻傳出分手消息。此外，小甜甜更被爆出，洩漏昔日閨密愷樂（蝴蝶姐姐）祕婚一事而決裂。對此，小甜甜稍早終於發聲，強調自己從未與愷樂決裂，直呼「她在我心裡都是非常重要的家人跟朋友。」至於感情則不願多提。
記者詹鎰睿／綜合報導
小甜甜今晚在臉書發出影片，「大家好，我是小甜甜張可昀，不好意思，今天的新聞打擾到大家了。這是我第一次透過這樣的方式做一個澄清和說明。」只見她神情略顯憔悴，無奈的語氣強調，「今天下的標題讓我覺得很受傷，因為我跟愷樂真的沒有決裂，這10幾20年來，她在我心裡都是非常重要的家人跟朋友，另外絕對沒有說過任何她的不是或什麼是是非非，因為對我而言，捍衛朋友、捍衛家人是一件非常非常重要的事情。」
至於感情一事，小甜甜解釋，「我現在已經是個媽媽了，所以我對感情有非常清楚的自我認知，知道自己要的是什麼。在這裡也謝謝大家關心。」最後，小甜甜再次強調，「不過很抱歉的是，未來如果你們問我關於我所有好朋友的事情，我還是一樣不會回答，因為沒有任何一個人可以替當事者做回答，謝謝大家。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道