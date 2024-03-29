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「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」爆紅！通路大缺貨　實品開箱味道像一用品

▲「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」在小紅書爆紅，各通路目前缺貨中，記者找了三家美廉社才買到，實際開箱試喝。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」在小紅書爆紅，各通路目前缺貨中，記者找了三家美廉社才買到，實際開箱試喝。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

因為大陸網友於小紅書分享，讓一款台灣罐裝酒瞬間大紅。該網友提及在台灣逛市集時入手一瓶氣泡酒，喝了後大讚「是此生喝過最好喝的氣泡酒」，還笑說可惜是台灣限定，想帶回家都無法，後其他網友搜出原來就是台產「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」，目前小紅書上台灣網友也分享各通路都大缺貨的消息，而這罐酒精濃度僅3.5%的氣泡酒，製造商為「微醺蜜月」公司與花壇農會合作所生產，目前僅有大潤發與美廉社兩通路可買到，記者在找了第三家美廉社後也終於買到，立刻實際開箱試喝。

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因為大陸網友於小紅書上貼文分享「此生喝過最好喝的氣泡酒」，讓這瓶「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」這幾天熱度不減，甚至日前製造商「微醺蜜月」公司代表黃小姐也對記者提到：「電話快被被打爆了，都是詢問這款酒。」

看「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」罐上標注，原料僅有水、蜂蜜、茉莉四季茶，「微醺蜜月」公司黃小姐透露，做法是以蜂蜜加上水與酵母所釀出的蜂蜜酒為基底，再將花壇鄉四季茉莉萃取的茶湯，融入清甜的蜂蜜酒中，因為還加了量不少的氣泡水，成為了酒精濃度僅有3.5%的微酒精酒飲。記者實際跑了通路美廉社，的確各家都缺貨，終於在第三家找到店裡的最後兩瓶，足見其魅力。

▲四季茉莉蜂蜜氣泡酒」罐上標注原料僅有水、蜂蜜、茉莉四季茶。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」罐上標注原料僅有水、蜂蜜、茉莉四季茶。（圖／記者葉盛耀攝）
▲多家通路上的「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」都缺貨中。（圖／記者葉盛耀攝）
▲多家通路上的「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」都缺貨中。（圖／記者葉盛耀攝）
典雅的綠色外瓶打開後，刻意將之倒入廣口紅酒杯中，可清楚看出透明酒色中透著微微濁白，且倒的時候就已飄出淡淡花香，大口喝下，果然茉莉花香氣明顯並藏著蜂蜜甜香，而後才有極淡的酒精感，因為帶著氣泡，喝起來分外覺得清爽。

▲「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」的酒色透明，又有微微濁白，喝起來帶著明顯的茉莉花香。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」的酒色透明，又有微微濁白，喝起來帶著明顯的茉莉花香。（圖／記者葉盛耀攝）
網友們也提到覺得它過甜，記者也同感甜度的確不低，但是較像是蜂蜜的甜。還有網友提到「只有我覺得有沐浴乳的味道嗎？」的確，因為酒裡的茉莉花香氣相當濃重，容易聯想到好似沐浴乳或者乳液那樣的花香味。

▲小紅書上有網友提到，「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」喝起來有沐浴乳的味道。（圖／翻攝小紅書）
▲小紅書上有網友提到，「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」喝起來有沐浴乳的味道。（圖／翻攝小紅書）
「微醺蜜月」還與彰化鄉農會合作生產另一款「葡萄蜂蜜氣泡酒」，記者試喝後，覺得像是將市售罐裝葡萄汁加入蜂蜜，同樣酒感很低，滋味酸甜也是相當順口。

▲「葡萄蜂蜜氣泡酒」的味道，像是葡萄汁中加入蜂蜜，酒精味淡。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「葡萄蜂蜜氣泡酒」的味道，像是葡萄汁中加入蜂蜜，酒精味淡。（圖／記者葉盛耀攝）
目前「四季茉莉蜂蜜氣泡酒」與「葡萄蜂蜜氣泡酒」僅能在大潤發與美廉社兩通路可買到，且原價每瓶58元，但是現在有促銷每瓶只有49元。

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