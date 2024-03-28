台大醫超威！揭開體質神秘面紗 抵抗力研究登上全球最強醫學期刊
人體免疫功能各自不同，某些人感染病菌後，抵抗力的保護就是比別人差，這與先天「體質」有關，而醫界原本不解體質為何有差，如今找到可能答案之一。台大醫院研究證實，當人體產生一種特殊的抗體，免疫功能將下降，嚴重感染的風險也會提高，相關內容已發表於世界頂尖地位的《新英格蘭醫學期刊》，為國內罕見的重大學術成果。
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台大醫院表示，由台大派赴美國國家衛生研究院進修的感染科主治醫師鄭琬豑（音同智），針對人體免疫功能進行深入探討，目標是釐清人與人的抵抗力差異。她返台後，持續與台大與美國的研究團隊合作，最後成果發表在2024年3月的《新英格蘭醫學期刊》，其證實人體若產生一種特殊的自體抗體，將抑制身體對抗病原的天然防禦機制，從而增加罹患罕見且嚴重的感染風險，而此發現對於協助這類病人早期診斷與治療、延長生命，將有莫大助益。
這項傑出研究揭露某些患者體內會出現針對蛋白「白細胞介素-23」的自體抗體，而在正常情況下，白細胞介素-23可協助免疫細胞對抗細菌、真菌和分枝桿菌等入侵病原體，但是當人體產生中和此蛋白的自體抗體，身體對於這些病原體的防禦能力便會減弱。
該研究也發現，在罹患胸腺腫瘤與其他罕見感染的病人中，有25%的患者體內存在此自體抗體，且感染真菌、分枝桿菌或其他罕見病原的頻率較高，並會出現廣泛性感染、神經系統感染等嚴重症狀。
台大醫院指出，原本醫界一直認為某些病人是因體質或因接受手術、化療等，導致免疫力較為低下，造成後續的罕見、嚴重感染，如今此研究發現根本原因可能與這種特殊的自體抗體，若能早一步診斷出此自體免疫現象，醫療團隊便能及時給予適當治療，改善患者預後。
此外，台大醫院表示，這項發現有助於醫學界了解免疫缺陷的複雜原因，也期待能為這類病人開發新的治療方式，進而提高治癒率，另研究人員也將進一步探討如何遏制此自體抗體的產生，持續為守護民眾健康而努力。