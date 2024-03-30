把台灣作家帶進中學課本！《巨流河》作者齊邦媛101歲嵩壽逝世

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中華民國筆會提到，齊邦媛參與「台灣現代華語文學」英譯計畫，推動吳濁流、黃春明、李喬、朱天文、平路等多位作家的作品英譯，對台灣當代文學的翻譯與推廣，貢獻卓著。以4年時間完成的《巨流河》，記述縱貫百年、橫跨兩岸的大時代故事，藉個人身世彰顯歷史，以凡人命運比喻民族，允為齊邦媛最重要的代表作。
齊邦媛晚年入住長庚養生村，以81歲高齡開始創作自身回憶錄《巨流河》，歷時4年完成，於2009年出版，震動華人世界。該書長達25萬字，從作者出生東北一路描寫到移居台灣，描寫到軍閥割據、中日戰爭等當時的中國歷史事件，對於研究抗戰時期民間有重要意義。
齊邦媛是行政院文化獎第34屆得獎人，根據文化獎官網介紹，她是遼寧鐵嶺人。在8年對日抗戰烽火之中完成學業，期間受孟志蓀、朱光潛、吳宓等大師的陶冶完成學業，後經馬廷英介紹，渡海至台灣，受聘為台灣大學外文系助教，曾創辦中興大學外文系，並出任系主任，後任教台大外文系。
文化獎網站指出，齊邦媛在教學、著作，論述嚴謹；編選、翻譯、出版文學評論多種，對引介西方文學到台灣，將台灣代表性文學作品英譯推介至西方世界卓有貢獻，尤其在任《筆會季刊》總編輯時間，促成多位當代年輕作家作品登上國際，被尊為「永遠的齊老師」、「文學的知音」。
文化獎網站提到，其職國立編譯館工作期間，推動中學國文教科書改革，加入楊逵、黃春明、楊喚等中華民國現代文學作家的作品。
2003年，她催生台灣文學館後潛心著述，以整整4年時間完成鉅著《巨流何》，兩岸三地皆有熱切的讀者迴響。齊邦媛曾說，「60年來，我沉迷於讀書、教書，寫評論文章為他人作品鼓掌打氣，卻幾乎無一字一句寫我心中念念不忘的當年事－它們是比個人生命龐大的存在， 我不能也不願將它們切割成零星片段，掛在必朽的枯枝上。我必須傾全心之虔敬才配此大敘述。」