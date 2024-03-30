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《老狐狸》被影迷封「年度最美台灣電影」　連角色名字都藏彩蛋

▲《老狐狸》被影迷譽為「年度最美台灣電影」，連角色名字都藏彩蛋。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲《老狐狸》被影迷譽為「年度最美台灣電影」，連角色名字都藏彩蛋。（圖／CATCHPLAY+提供）

記者楊穎軒／綜合報導

《范保德》導演蕭雅全執導的國片《老狐狸》，去年榮獲第60屆金馬獎最佳導演、最佳男配角等4大獎，昨（29）日於CATCHPLAY+、中華電信MOD及Hami Video雙獨家上架，主演劉冠廷、白潤音、劉奕兒特地錄製影片宣傳，本片被影迷譽為「年度最美台灣電影」，連角色名字都藏彩蛋，究竟人性是善還是惡？神祕的「老狐狸」又是怎樣的人？片裡可以找到解答。

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《老狐狸》以富有詩意的鏡頭重現80年代的台灣，從角色、服裝到劇情細節的安排都充滿巧思，「老狐狸」謝老闆的台詞更是句句深入人心、發人省思，在影迷間掀起各種討論，更有網友得知上架消息直呼：「終於可以一格一格仔細看了！」

▲《老狐狸》角色、服裝、劇情細節的安排充滿巧思。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲▼《老狐狸》角色、服裝、劇情細節的安排充滿巧思。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲▼《老狐狸》角色、服裝、劇情細節的安排充滿巧思。（圖／CATCHPLAY+提供）
此外，連片中角色的名字都有特別意涵，例如劉冠廷飾演的爸爸名叫廖泰來，取自「否極泰來」，雖然他沒有跟上經濟起飛而致富，因而被當成失敗的人，但他發自內心的善良和腳踏實地的努力卻成了許多人的縮影，導演對這些默默努力的人的祝福就藏在角色的名字裡，而更多耐人尋味的細節和隱喻則待觀眾反覆觀看、慢慢挖掘。

▲陳慕義以房東角色「謝老闆」奪下金馬獎男配角。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲陳慕義以房東角色「謝老闆」奪下金馬獎男配角。（圖／CATCHPLAY+提供）
《老狐狸》描述1989年的台灣，由劉冠廷和白潤音共演的相依為命的父子，他們善良而努力地生活，直到兒子廖界遇見了由陳慕義飾演的房東「老狐狸」，看見了成功背後的冷漠和狡猾，讓廖界開始在財富和良心兩條岔路間搖擺。

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