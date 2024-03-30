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12星座誰最潮！風象愛看搞笑模仿短影音、土象善用ChatGPT

▲文大廣告系調查顯示，風象星座最愛看搞笑模仿短影音、土象星座最善用ChatGPT。（圖／IG官方提供）
▲文大廣告系調查顯示，風象星座最愛看搞笑模仿短影音、土象星座最善用ChatGPT。（圖／IG官方提供）

記者李琦瑋／台北報導

中國文化大學廣告學系日前發布「AI x 短影音 = ∞？」民調，探討新興趨勢如何重新定義人們的娛樂、學習和社交體。結果顯示，風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）的民眾對於搞笑／模仿類型的短影音表現最為熱愛，土象星座（金牛座、處女座、魔羯座）的人群更傾向在學術或工作中使用ChatGPT來輔助報告撰寫或其他相關任務。 

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文化大學廣告系主任鈕則勳表示，本次調查的對象以高中以及大學生為主，共收集到1050份問卷，回收樣本中，女性比例約為7成，年齡分佈在15至24歲，星座比例是以天秤座最多，而在教育程度方面，大學學歷佔比最高，其中就讀傳播學院的人數最多。

該調查顯示，8成的受訪者喜歡觀看短影音，其中，44歲以下（出生於1980年後）青壯受測者更傾向使用Instagram；另有逾4成的民眾比起觀看短影音，更喜歡閱讀下方的留言，反映了人們在觀看短影音時希望放鬆心情、享受娛樂的心理需求，聯合報都會地方中心主任林政忠建議品牌可透過留言的幽默搞笑元素，吸引更多用戶的注意力。

AI方面，則有接近5成的民眾同意AI對社會的影響是正面的，特別是在醫療保健領域的應用獲得高度期待；3成以上的民眾認為ChatGPT的出現會減少工作機會，這種擔憂可能源於對於AI技術對於自動化和工作替代的普遍關注，以及對於人類工作角色可能面臨的變革的不確定性。

至於星座與AIx短影音使用關聯的調查顯示，風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）的民眾對於搞笑／模仿類型的短影音表現最為熱愛，佔比最高。

聖天使塔羅星座專家篠安指出，這與風象星座的性格特點相關，他們可能更加開朗、幽默，對於輕鬆 愉快的內容更具吸引力。同時，風象星座更傾向於分享自己喜歡的影音內容給親友，反映了他們社交性強、喜歡與他人分享的個性特點。

而在使用AI工具方面，土象星座（金牛座、處女座、魔羯座）的人群，更傾向於在學術或工作場景中使用ChatGPT來輔助報告撰寫或其他相關任務。

篠安分析，這是因為土象星座的人通常具有踏實、務實、穩健和有毅力的特性，他們注重細節，喜歡按部就班地完成任務，他們更願意利用ChatGPT這樣的工具來提高工作效率和準確性，在學術或工作場景中更積極地應用新的科技手段。

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