辣模生吃海鮮中毒！「腋下腫脹爆膿」急送醫 曾引發敗血症病危
馬來西亞模特兒林雲（Leng Yein）身兼多職，不但會外拍賺錢，同時是DJ，還開了4間店，事業做得風生水起，她也不時會在社群平台分享自己的日常。日前她到日本旅遊，吃了當地的海鮮生食，沒想到竟然腋下淋巴腺發炎腫脹，男友也食物中毒，狀況十分驚險。
記者吳昕蓓／綜合報導
林雲先前到日本旅遊邊直播，她到築地市場無法抵抗海鮮的誘惑，忍不住大吃一段，沒想到卻造成感染發炎，「這次厲害了，右邊腋下淋巴腺發炎了，淋巴腺又腫了。」她緊急到醫院去吊消炎針，直接殺掉細菌，延緩淋巴腺出膿，經過2個禮拜的治療才終於恢復。
然而不只林雲的健康狀況出現問題，連男友都出現食物中毒的情況，直接上吐下瀉3天，兩人的健康令人擔心。然而這已經不是林雲第一次感染，她7年前曾在新加坡吃了大量海鮮，導致腋下淋巴腺感染，最後被診斷有敗血症，情況一度危急，「背部、腋下，胸部全部都是膿，我無可奈何簽了馬來西亞GH的信（我的生死書，出院任何問題醫院不負責的信）。」
林雲後來到台灣接受治療，才終於慢慢好起來，沒想到如今病情再度復發，她也以自己的經歷提醒大家千萬別亂生吃海鮮，「海鮮你大量的吃，真的不要和我一樣有一天衰。」慘痛的經驗讓網友都嚇壞，紛紛驚呼，「太可怕了」、「我還真不知道吃太多生海鮮會引發敗血症，一直以為最多過敏」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道