快訊／吳卓源熱吻朱軒洋挨轟小三 她錯愕、難過：男生說已經分手
24歲金馬獎男配角朱軒洋上個月底被週刊目擊，趁交往5年的網紅女友Cindy飛南韓工作，與大5歲「鄉民女神」歌手吳卓源（Julia）在公園激吻、愛撫，吳卓源被輿論挨罵是小三，女方經紀人稍早向《NOWnews今日新聞》強調：「Julia 與朱先生因工作結緣，在被告知他本人已分手，雙方才會往前一步相處。」透露吳卓源心情錯愕又難過。
記者楊穎軒、吳雨婕／台北報導
吳卓源透過所屬的經紀公司華風數位發布聲明：「Julia 與朱先生因工作結緣，在被告知他本人已分手，雙方才會往前一步相處。目前情況，對她來說非常錯愕非常受傷，之後面對感情上會更小心謹慎。」而朱軒洋經紀人早一步回應：「工作很努力，感情太年輕處理不好。」
向來形象良好的吳卓源，如今傳出介入朱軒洋和網美Cindy的感情，還被拍到親熱鐵證、遭正宮留言嗆聲，正站穩腳步的音樂事業勢必受到衝擊，吳卓源堪稱演藝圈發電機，緋聞對象有圈外人蔡先生和金曲新人ØZI，兩人皆被吳卓源否認有交往，稱都只是很好的朋友。
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