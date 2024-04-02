不只有火鍋和湯圓！桂冠4款新冰上市 打造「四季桂冠」策略轉型
國內冷凍食品龍頭桂冠於2021年推出全新品牌「桂冠冰菓室」，以此朝向更多元的產品線前進，為消費者開啟甜蜜冰品體驗，過去一年，桂冠密切的與消費者交流與溝通，並持續提供產品的應用場景，進而增加與消費者接觸的機會。終於，在今年兒童節前夕，推出酸甜爽口的「百香白葡萄雪酪」、「熱帶水果雪酪」、「草莓煉乳夾心雪糕」及經典「紅豆黑糖珍珠雪糕」等4款冰品，即日起各大通路同步熱賣中。
記者鄭妤安/台北報導
去（2023）年，桂冠推出「冰殼雪糕系列」，今年再推人氣續作「草莓煉乳夾心雪糕」及「紅豆黑糖珍珠雪糕」，以清脆爽口的冰殼包裹濃郁醇厚的雪糕，混搭精心配製的內餡和配料，打造多層次的食感體驗。前者包裹著來自紐西蘭優質乳源製成的草莓冰淇淋，內餡不僅混搭新鮮草莓果肉；後者將傳統經典的滋味大幅升級，攻佔大人與小朋友的味蕾。
今年，桂冠冰菓室全新推出「水果雪酪」系列，嚴選優質水果製成，搭配香甜飽滿的果肉，打造出市面上少見水果含量超過40%的綿密雪酪，不含任何乳品的清爽口感，在今年初春帶來沁人心脾的甜蜜滋味。
首款「百香白葡萄雪酪」以特選白葡萄搭配酸甜完熟的百香果醬，更添加10%鮮甜蘋果果丁，整體水果含量高達52%，每一口都能品嚐到濃郁的果香，水果雪酪與果肉互相襯托的絲滑口感。
同步登場的「熱帶水果雪酪」則是嚴選夏日盛產的鳳梨與芒果，製成水果含量 43% 的綿密雪酪，搭配清新爽口的桑椹果醬，融合出夢幻的大理石紋外觀，再佐以軟嫩的芒果，大口咬下，就能品嘗到熱帶水果帶點微酸的甜蜜風味。
桂冠表示，在消費者心中，桂冠總是與冬季裡溫暖的火鍋聚餐及品味暖心湯圓時光緊密相連。然而，隨著時間的流轉，桂冠食品於50周年時，開始致力推動「四季桂冠」，這場策略性的轉型，目的在掌握春夏秋冬更迭中的各式需求，不斷推陳出新，為消費者帶來多元的生活提案。