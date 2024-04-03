新竹市長高虹安開箱兒藝節　逾6百孩童搶先玩

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文化局長王翔郁表示，今日搶先玩活動現場特別邀請超過6百位小朋友踩點，與市長一同開箱「宇宙科技研究院」及「彩虹遊具樂園」，體驗富有想像力的科技互動、充滿挑戰的大型遊具以及和可愛的泡泡龍合影，現場小朋友每個都直呼過癮，玩得相當盡興，希望兒童連假期間再來玩。
文化局表示，「宇宙科技研究院」將每日帶來4項科技體驗項目，小朋友可以體驗光影跳格子、科技互動踢足球、虛擬動物著色、餵小怪獸吃早餐等，現場排隊體驗不須報名。另外「彩虹遊具樂園」則有4座大型氣墊遊具，像是球池、跳床、溜滑梯，應有盡有，其中1座還結合攀岩、溜滑梯及迷宮，以及3座機械遊具，包含小火車、咖啡杯、旋轉木馬等，小朋友可以盡情玩個夠！
文化局說明，此外在孔廟前廣場的「泡泡奇幻舞台」，每日將帶來4場精采的大型兒童表演，另外「彩虹藝術體驗村」將提供10種與泡泡有關的五感藝術體驗和手作，每日9時30分、12時30分、14時30分開放民眾報名2小時內的場次，包含在孔廟可以搭建「泡泡龍的世界」、可讓小朋友盡情著色的「塗鴉體驗區」；在孔廟廣場及體育館間空地有可用多種吹泡泡工具的「泡泡體驗區」、用顏料創造出自己獨特的「彩繪泡泡球」；在體育館舞蹈教室還有用貼紙在白色汽球上創作的「泡泡糖的世界」；最後在孔廟旁草地還設有五個「透明泡泡屋」，每個泡泡都能開發不同的感官。另外，彩虹泡泡打卡區設有可愛的泡泡龍裝置及巨型泡泡，民眾可與裝置藝術合影留念，此次活動還有集點換好禮，只要來現場參與活動、拍照打卡，或填寫問卷皆可集點。集滿三點即可玩大型扭蛋機一次，可以獲得活動限定的文創好禮，此外集滿六點還可以抽全球限量版的泡泡龍公仔，數量有限，兌完為止。
活動詳情請上新竹市文化局網站或臉書搜尋新竹市政府、新竹市文化局查詢。