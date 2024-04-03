花蓮7.2地震撼全台！百起餘震不斷 《NOWnews》APP推播地震速報
清明連假前夕不平靜！嘉義今（3）晨剛發生芮氏規模4.8地震，上午7時58分花蓮近海再有規模7.2地震，強震發生後全台「狂搖不停」，至下午3時已超過百起餘震。民眾高度關心地震訊息，《NOWnews》與中央氣象署串接，下載《NOWnews》APP便能在第一時間掌握最快、最正確的地震報告。
家庭消費中心／綜合報導
花蓮近海4月3日出現規模7.2地震，是1999年「921大地震」發生後，至今以來最大規模地震，造成花蓮4棟樓房傾斜倒塌、蘇花公路土石崩落、大清水隧道口道路坍塌，台北捷運也受嚴重影響，中和環狀線軌道錯位變形，目前全線停駛，各地頻傳災情。
強震發生後餘震不斷，至3日下午3時已有超過百起餘震發生。「剛剛地震」更衝上Google熱門搜尋關鍵字，顯見民眾心急關切最新地震資訊，《NOWnews》今日新聞與中央氣象署串接，下載《NOWnews》APP除了掌握即時新聞，還能接獲推播最快、最正確的氣象署地震報告。
《NOWnews》APP提供顯著有感地震報告，當台灣發生規模較大、震度影響範圍較廣的有感地震，讀者可在第一時間接獲推播，得知中央氣象署的即時地震站資料，包括地震時間、各地區預估震度。
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