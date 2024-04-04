墾丁台灣祭爆人潮　陽光擋不住熱情

屏東「墾丁台灣祭」音樂活動今（4）日起在恆春半島墾丁大灣開幕，五大舞台齊聚135組國內外樂團，帶來三天的音樂派對。首日由無妄合作社率先登場，並邀請到四分衛、傻子與白癡以及台灣優質好聲音溫室漫步樂團等獻唱，最後由百萬天團「美秀集團」壓軸演出，吸引了大批樂迷湧入大灣，掀起一股熱情的人潮。
記者莊全成／屏東報導
墾丁台灣祭已邁入第4屆，成為墾丁音樂的代表品牌。今年更推出多元化的演出陣容，包括美秀集團、金曲獎最佳樂團滅火器、拍謝少年等國內樂團，以及來自日本、義大利、泰國等國際知名樂團的精彩表演。此外，「春漾舞台」更是吸引了來自七個國家的400多組樂團參與報名，最後經過激烈競爭，有27組優秀樂團脫穎而出。
雖然陽光炙熱，但這並未擋住樂迷的熱情，活動現場人氣爆棚，不少人甚至在開場前就湧入週邊商品區搶購，顯示了活動的巨大吸引力。屏東縣警察局恆春分局也在現場設置機動派出所，以保障樂迷和遊客的安全。
觀傳處長鄞鳳蘭表示，恆春半島是獨立音樂的聖地，墾丁台灣祭致力於打造健康清新的音樂環境，讓年輕人盡情享受音樂、盡情嗨歌。活動一直持續到晚間10點，樂團們的精彩演出帶動現場數萬樂迷的熱情高漲，尤其是在溫室雜草、溫蒂漫步、P！SCO等樂團的表演下，現場更是氣氛火爆，萬人齊聲大合唱，激動了整個活動現場。
未來，墾丁台灣祭將帶來更多精彩演出，第二天預計有台語龐克隨性樂團以及金曲台語歌王施文彬的表演，還有Youtuber大軍組成的豪華樂團上演歌廳秀，相信將繼續帶來驚喜與感動。