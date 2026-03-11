台灣金聯資產管理公司今（10）日宣布，今（115）年再釋出100件平價住宅，其中包括首次推出20戶「婚育宅」，並自3月11日起至4月21日開放登記，售價略低於市價92折，最低總價位是位在台東知本溫泉套房總價僅123萬元。不過，什麼是「平價宅」？和一般住宅買賣有什麼不同？要怎麼申購？有什麼申請條件？《NOWNEWS今日新聞》特別整理出申購攻略，一次搞清楚。
什麼是「平價宅」？
所謂「平價住宅」，是指由台灣金聯資產管理公司及其子公司釋出的資產物件，多數來自法拍標的、逾放抵押品，經整合後重新對外銷售，並不屬於新建案。由於來源特殊，價格通常比市場行情低，有些甚至接近實價登錄的92折。
平價宅與一般新成屋、預售屋或中古屋有何不同？
申購方式不同：平價宅採「公告期間內登記＋抽籤」方式銷售，非先搶先贏，亦無議價空間。
屋況差異大：部分物件屋齡較高、位處非市中心區域，可能需自行修繕，與市售新成屋條件不同。
交易流程較制式：需完成紙本申請與繳交保證金、手續費，流程比一般房仲交易更制度化。
今年平價宅出售戶數
台灣金聯公司暨子公司力興公司、力寶公司自有資產共100件，其中有20戶為婚育宅，並委由台灣金聯公司統籌辦理這次銷售活動。
平價宅集中地區及價格
今年出售的100戶（含20戶婚育宅）類型涵蓋透天厝、公寓、大廈、套房等，可滿足民眾多元居住需求。以區域分布，6都就占了81戶，其中北北桃有47戶；以全部物件售價分析，平均每戶1319萬元，其中1000萬元以下占43戶，且6都均有1000萬元以下物件，最低總價物件位於台東知本溫泉區，原做為溫泉飯店使用的養生套房，售價123萬元。
20戶「婚育宅」集中地區及價格
考慮婚育族群的接送或照顧成本，均為2房以上，或具備親子友善設施（如托育據點、遊戲空間）、周邊公共服務充足（學區、交通、醫療），生活機能完善，及價格平實等特點，北北基有7戶、桃竹有4戶、中南高等3都各有3戶，且有10戶在1000萬元下，相信能夠符合婚育族群需求。
平價宅登記時間：115年3月11日至115年4月7日（平日9時至17時,假日9時30分至17時30分）。
平價宅抽籤日期:115年4月17日下午3時，在台灣金聯台北總公司辦理抽籤。
平價宅申購資格:
（1）婚育住宅：於登記截止日前2年內已登記結婚且婚姻關係存續中、或育有0-6歲以下之未成年子女（含胎兒）的中華民國國民。
（2）平價住宅：年滿18歲的中華民國國民。
（3）每人限登記1戶，且僅供自住,不作出租使用。
平價宅申購應檢附文件：
（1）申購書正本（台灣金聯官網下載或電話索取）
（2）婚育住宅：申購人全戶戶籍謄本（記事欄勿省略，戶謄中如有非屬申購人或申購人配偶之其他人個人資料,請申購人自行將其個資（如姓名、身分證字號,出生日期等）遮蔽塗銷,但未成年子女請保留稱謂、出生日期、出生別、父母欄位勿遮蔽塗銷，以供台灣金聯查證）或孕婦健康手冊影本、退款之存摺封面（含帳號、戶名、開戶行）影本。
（3）平價住宅：申購人身分證明文件、退款之存摺封面（含帳號、戶名、開戶行）影本。
平價宅登記費用：
新台幣31000元（含要約保證金30000元及手續費1000元），得以現金、匯款方式繳交。要約保證金30000元，如成交將無息充抵部分買賣價金,如未成交則無息退還。手續費則不予退還。台灣金聯所收取的手續費1000元及不動產買賣價金，於申購結束後，將以申購物件的所屬公司開立發票寄發申購人。
欲申購者可親臨繳納現金或匯款後以掛號郵寄至台灣金聯公司台北總公司或各業務處。詳情可上台灣金聯網站https://www.tamco.com.tw或電洽下列單位：
