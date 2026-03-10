為響應政府照顧婚育族群政策，慶祝台灣金聯資產管理公司成立25週年，台灣金聯今（10）日宣布，今（115）年再釋出100戶平價宅，以略低於市價約92折的固定價格，供民眾登記申購，其中首度推出「婚育住宅」共20戶，提供2年內登記結婚或育有0-6歲學齡前幼兒（含胎兒）民眾申購，今年也新增1人限登記1戶，且僅供自住，不作出租使用規定，最低總價是位在台東知本溫泉區的養生套房，售價123萬元，並自明日起開放登記至4月7日止，4月17日進行抽籤。
台灣金聯董事長宮文萍說明，今年與子公司力興、力寶採聯合銷售方式辦理，提供婚育宅及平價住宅共100戶，要物件集中在北北桃地區，約占47%；售價在1000萬元以下者，約占43%；最低總價物件位於台東知本溫泉區，原做為溫泉飯店使用的養生套房，售價123萬元，有購屋需求民眾一定要把握此一難得機會，以免錯失良機。
不過，今年平價住宅銷售活動在規則上做了一些調整，宮文萍指出，首先是支持青年族群穩居、敢婚、願生、樂養，首次在平價住宅中新增保留20%屋源，專屬婚育家庭申購；其次，為避免平價住宅成為轉手套利、炒作房價之用，新增限制申購人限購1戶，希望長期以來支持本項活動的民眾要特別注意。同時，為協助申購民眾順利取得融資，今年也擴大邀請5家銀行及1家農會包括土地銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀、聯邦銀行及北投區農會，提供台灣金聯客戶融資服務。
宮文萍強調，今年銷售規則雖然做了一些調整，不過，台灣金聯長期以來所提供的「4大保證」，包括「產權清楚、非輻射屋、非海砂屋、非事故屋」，以及物件以定價申購免再加價、免仲介費（至少可再省下總價約2%費用）、免過戶代書費的「三免」都沒有改變。加上申購方式簡單、明確，可避免不必要的人為炒作房價，對平抑房價有一定的示範作用，且在社會上已建立起品牌商譽，並受到民眾的肯定及信賴。
宮文萍進一步指出，今年出售的100戶，類型涵蓋透天厝、公寓、大廈、套房等，可滿足民眾多元居住需求。以區域分布，6都就占了81戶，其中北北桃有47戶；以全部物件售價分析，平均每戶1319萬元，其中1000萬元以下占43戶，且六都均有1000萬元以下物件可供選擇。
特別是婚育宅部分，考慮婚育族群之接送或照顧成本，均為2房以上，或具備親子友善設施如托育據點、遊戲空間、周邊公共服務充足學區、交通、醫療，生活機能完善，及價格平實等特點，北北基有7戶、桃竹有4戶、中南高等3都各有3戶，且有10戶在1000萬元下，相信能夠符合婚育族群需求。
至於深受民眾喜愛的捷運宅，宮文萍說，今年共推出雙北高雄捷運沿線宅共17戶，包括台北市中山國小、麟光各2戶、信義安和1戶；新北市菜寮3戶、三重國小、先嗇宮、景安、永安市場、新店等站各1戶；高雄市文化中心3戶、左營1戶，交通便捷、生活機能完善。
另外，位於台北市林森北路商圈的套房僅需774萬；桃園市桃園區藝文特區的住宅大樓1566萬元；位於台東知本溫泉區之養生套房共6戶，售價從123萬至128萬不等，非常適合退休養老或渡假休閒之用。
宮文萍表示，平價住宅、都更危老、包租代管等業務，是台灣金聯業務多元轉型發展的3大支柱，以實現安心成家、安全居住、安適生活的「居住正義 永續三安」為目標。過去15年台灣金聯平價住宅銷售活動，共有26469人登記申購，總計出售1035戶平價住宅，換言之，共幫助了1035個家庭。
宮文萍也提醒，民眾對於有興趣物件，可以先在台灣金聯網站（http://www.tamco.com.tw），或透過臉書粉絲團、line官方帳號等路徑瀏覽，經由網站建置的360度線上看屋，了解每個物件的特色，假日若要賞屋，時間皆登載於活動DM及網站。
若要申購婚育宅，需提供全戶戶籍謄本（記事欄勿省略） 或孕婦健康手冊等證明文件親洽台北總公司、各業務處，或線上填妥申請書後掛號郵寄該公司（台北市南京東路二段85號12樓）、各地業務處，並同時繳交相關要約保證金30000元及登記手續費1000元，完成登記申購手續。同一物件若有多人登記，則訂在4月17日統一集中於總公司辦理公開抽籤決定買主，全程將提供網路直播供民眾觀賞，未抽中者無息退還3萬元保證金。
