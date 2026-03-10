為響應政府照顧婚育族群政策，台灣金聯資產管理公司今（10）宣布，今年再推出100戶平價宅，其中包括首度推出的「婚育宅」共有20戶，不僅都有2房以上，且位於北北基、桃竹、中南高，而且有10戶總價在1000萬元以下，其中最低總價是位在台南市17.84坪公寓298萬元。不過，要申購「婚育宅」必須先具備2條件，同時，今年申購條件新增規定，即1人限登記1戶，且僅供自住，不作出租使用，申購時間3月11日至4月7日截止。
台灣金聯董事長宮文萍說明，今年平價住宅銷售活動在規則上做了一些調整，首先是支持青年族群穩居、敢婚、願生、樂養，首次新增保留20%屋源，專屬婚育家庭申購，但必須先具備兩大條件，即2年內登記結婚，或育有0-6歲學齡前幼兒（含胎兒），符合這2條件才能申購。
除了符合這兩條件之外，為避免平價住宅成為轉手套利、炒作房價之用，台灣金聯今年平價宅銷售也新增限制申購人限購1戶。不過，為協助申購民眾順利取得融資，台灣金聯今年也擴大邀請5家銀行及1家農會包括土地銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀、聯邦銀行及北投區農會，提供台灣金聯客戶融資服務。
至於這次釋出的20戶「婚育宅」，宮文萍表示，考慮婚育族群的接送或照顧成本，均為2房以上，或具備親子友善設施如托育據點、遊戲空間，還有周邊公共服務充足學區、交通、醫療，生活機能完善，及價格平實等特點，北北基有7戶、桃竹有4戶、中南高等3都各有3戶，而且有10戶在1000萬元以下，其中位在台南市金城街星鑽特區旁17.84坪公寓，總價298萬元。
此外，位在台南市仁德區33.89坪三房華廈售價592萬元、台南市善化區南科二房華廈23.84坪總價639萬元。另外，桃園市觀音31.25坪售價742萬元、桃園市平鎮區宜居4房36.22坪售價918萬元；基隆市新豐街海洋溫泉美景3房44.83坪售價898萬元；台北市最便宜的是在北投區中央北路21.95坪華廈售價1227萬元，另有位在信義區吳興街30.07坪美寓1806萬元。
宮文萍也提醒，民眾對於有興趣物件，可以先在台灣金聯網站（http://www.tamco.com.tw），或透過臉書粉絲團、line官方帳號等路徑瀏覽，經由網站建置的360度線上看屋，了解每個物件的特色，假日若要賞屋，時間皆登載於活動DM及網站。
至於申購婚育宅者需提供全戶戶籍謄本（記事欄勿省略） 或孕婦健康手冊等證明文件親洽台北總公司、各業務處，或線上填妥申請書後掛號郵寄該公司（台北市南京東路二段85號12樓）、各地業務處，並同時繳交相關要約保證金30000元及登記手續費1000元，完成登記申購手續。
若同一物件若有多人登記，台灣金聯將在4月17日統一集中於總公司辦理公開抽籤決定買主，全程將提供網路直播供民眾觀賞，未抽中者無息退還3萬元保證金。
