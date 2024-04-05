豪門貴婦劉伊心懷三寶！老公驚喜落淚 挺5月孕肚揭寶寶性別
39歲女星劉伊心2017年與老虎牙子董事長林志隆結婚後，育有一女一子，湊了個好字，今（5）日再傳好消息，她在臉書宣布懷了第三胎，小名取作「CC」，藉著諧音「笑嘻嘻」象徵喜獲寶寶的好心情，並邀請好友們一起到烏來馥蘭朵酒店參與溫馨的性別趴，穿著粉紅、粉藍色系的禮服，巧妙遮住孕肚，完全看不出她已經懷孕5個月，並正式揭曉即將迎來小公主。
記者江芷稜／綜合報導
劉伊心開心透露，老公得知懷了第三胎後，當下立馬落淚，不敢相信在這樣的年紀，竟然像神蹟降臨一樣，又能再獲得一個小天使降臨，夫妻對高齡懷孕相當慎重，等到5個月才敢公布，她笑說年紀到了，體力真的大不如前，懷孕過程較辛苦，容易感到疲憊，懷孕前期還重感冒，出現心臟抽筋的症狀，還好寶寶所有指數都正常，才讓她們放下心來。
懷孕過程辛苦，劉伊心直呼「好在老公很照顧我」，是非常貼心的好隊友，更感到窩心的是兩個寶貝，雖然年紀很小，卻非常體諒媽媽，知道媽媽懷孕體力有限，沒辦法送兩個孩子上學，或是在家常常需要休息，孩子都不哭不鬧，甚至每天都會來摸摸她的肚子跟妹妹聊天，自我介紹是姊姊、哥哥，這個畫面真的很可愛。
劉伊心非常重視儀式感，這場性別趴邀請親友們參與，還請禮服公司特製同色系的服裝，讓眾人參與感十足，氣氛非常溫馨，為何會選在馥蘭朵渡假酒店舉辦，她悄悄透露，去年11月生日跟老公來馥蘭朵酒店度假，根據夫妻推算，三寶應該是當時懷上的「愛的結晶」，所以才想重返度假地舉辦性別派對。
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