晃到懷疑人生！花蓮7.2強震「餘震突破600起」 雷雨轟台更要小心
花蓮7.2強震後能量持續釋放，據中央氣象署地震測報中心統計，截至今（6）日上午10點，花蓮地區餘震突破600起，其中最大規模是7.2主震發生後的15分鐘後，4月3日上午8點11分的規模6.5，今日則是凌晨4點26分，台灣東部外的芮氏規模5.3地震，不過就整體餘震趨勢來看，顯著有感地震已經明顯趨緩，目前大多以「小區域有感地震」為主，民眾清明連假不可大意，仍有機會出現芮氏規模5以上地震。
記者張志浩／綜合報導
氣象署仍維持4月3日芮氏規模7.2強震是本次地震序列的「主震」結論，後續應不會再有更大規模地震，而在主震過後，目前為止已有603起餘震、其中133「顯著有感」地震、470起「小區域有感地震」，其中最大規模餘震為6.5和6.2，都發生主震發生的2小時內，統計所有規模5至6的餘震已達23起。
地震測報中心指出，目前餘震趨勢已芮氏規模3至4較多，大約每10分鐘就會出現1次，不過大多都是小區域有感地震，芮氏規模5以上的餘震則是時不時會出現一個，細看規模5以上餘震，在主震當天出現14個、4月4日出現4個，昨（5）日出現4個，今日則有1起。
地震測報中心主任吳健富也提醒，目前整體餘震已經持續往小、變少的趨勢發展，不過未來仍會突然有較大規模地震出現的機率，民眾仍不可掉以輕心，整體餘震還要觀察數個月至半年，但較大的地震勢必會越來越少。
此外，明後兩天（4/6、4/7）鋒面籠罩台灣，全台都將有降雨機率，伴隨對流甚至會有雷雨、強風等劇烈天氣，地震過後土質較鬆軟，提醒民眾連假期間掃墓、出遊，應避免山區活動，並時刻留意地震最新動態。